Πίτσα ομελέτα με λουκάνικο…

Υλικά :

3 κολοκυθάκια,

3 μελιτζάνες ,

5-6 αυγά,

2 πιπεριές κέρατο (πράσινη & κόκκινη),

μανιτάρια,

1 κρεμμύδι,

ντομάτα,

τυρί κίτρινο τριμμένο,

λουκανικάκια κοκτέιλ (ή ότι άλλο σας αρέσει),

αλάτι,

πιπέρι,

λάδι.

Εκτέλεση :

Κόβουμε τα λαχανικά κομματάκια τα βάζουμε στο τηγάνι μας με λίγο νεράκι και τα αφήνουμε να βράσουν ελαφρά και να πιει το νερό κατόπιν ρίχνουμε τα λουκανικάκια κομμένα και το λάδι και τα αφήνουμε να τσιγαριστούν. Τα ρίχνουμε σε πυρέξ. Χτυπάμε τα αυγά με λίγο γάλα και τα ρίχνουμε πάνω στα λαχανικά από πάνω κόβουμε την ντομάτα φέτες και την βάζουμε στην ομελέτα κατόπιν ρίχνουμε και το τυρί. Ψήνουμε στον φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι να δέσει, κατά την διάρκεια του ψησίματος και αφού έχει πάρει χρώμα τρυπάμε από πάνω και γύρω γύρω με ένα μαχαίρι να ψηθεί και μέσα Σερβίρουμε με κέτσαπ και μουστάρδα.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η Μαρία Καλοκάθη.