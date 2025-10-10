Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΝΘΟ

ΕΤΩΝ 77

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 11 – 10 – 2025 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμπάκας.

Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και Δέσποινα Μάνθου, Χαράλαμπος και Φωτεινή Μάνθου

Η σορός θα Μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμπάκας, το Σάββατο 11/10/2025 και ώρα 10:00 π.μ.

Την Τελετή επιμελείται το Γραφείο Τελετών «ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΥΙΟΣ» (Οδός Χατζηπέτρου 12).

ΤΗΛ. 2432075595 & ΚΙΝ. 6932807575 – 6987666403 στην Καλαμπάκα.