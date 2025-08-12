Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Δράκειας Μαγνησίας μετά την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Αλέκου, συνταξιούχου αυτοκινητιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Γεννημένος το 1957, ο εκλιπών διέμενε τα τελευταία χρόνια μόνιμα στη Δράκεια, έχοντας δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τους κατοίκους του χωριού. Η επαγγελματική του πορεία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας, όπου εργάστηκε επί σειρά ετών οδηγώντας λεωφορεία και εξυπηρετώντας καθημερινά το επιβατικό κοινό.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του, που θα τον θυμούνται για την ευγένεια, την επαγγελματική συνέπεια και το ήθος του. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.