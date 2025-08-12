H Αρχιγραμματεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενημερώνει ότι η επίσημη αγιοκατάταξη τού -εκ Πλατάνου Τρικάλων καταγομένου- Αγίου Δημητρίου του Γκαγκαστάθη θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί Αυτόν Αγία Πατριαρχική Σύνοδο, το Σάββατο 30 Αυγούστου, κατά την Ακολουθία του Πατριαρχικού Εσπερινού, στις 4:00 το απόγευμα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης:

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς καὶ πνευματικῆς συγκινήσεως ἀναγγέλλομεν εἰς τὸ θεοσεβὲς πλήρωμα ὅτι ἡ ἐπίσημος ἀγιοκατάταξις τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ φιλαγγέλου, τοῦ ἐπονομαζομένου Γκαγκαστάθη, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐν τῷ Ἱερῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Συνόδου, τὸ Σάββατον 30ὴν Αὐγούστου, κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὥρα 4:00 μ.μ.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας, πρὸς συμμετοχὴν καὶ παρουσίαν εἰς τὴν ἱστορικὴν ταύτην στιγμήν, διοργανώνει τριήμερον προσκυνηματικὴν ἐκδρομὴν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀπὸ 29ης μέχρι καὶ 31ης Αὐγούστου.

Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ λάβουν μέρος παρακαλοῦνται νὰ δηλώσουν τὸ ὄνομά τους εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΣΗΜ: Ο πατήρ Θεοφύλακτος αγιογράφησε “με πολλή τέχνη και ευλάβεια” την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, του εκ Πλατάνου, του Γκαγκαστάθη, η οποία συνοδεύει το παρόν κείμενο.