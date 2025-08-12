Τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στην επικαιρότητα η οδική σύνδεση Άρτας- Καρδίτσας καθώς η Ευρωπαική Επιτροπή θεωρεί ότι είναι έργο που μπορεί να τύχει χρηματοδότησης από τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη.

Φαίνεται όμως πως μέχρι στιγμής προς την κατεύθυνση αυτή δεν γίνεται καμία ενέργεια από το κεντρικό κράτος, το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τέτοιου έργου.

Η ανάγκη για αναβάθμιση του δρόμου αυτού όπως και της σύνδεσης Άρτας Τρικάλων αναδείχθηκε με ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών από τον βουλευτή Άρτας Γιώργο Στύλιο. Όπως αναφέρει, οι δρόμοι δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές εργασίες βελτίωσης και συντήρησης τα τελευταία 40 χρόνια, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων και την αναπτυξιακή δυναμική των ορεινών περιοχών, όπως τα Κεντρικά Τζουμέρκα και τα Ραδοβύζια.

Η Περιφέρεια Ηπείρου απαντώντας στο σχετικό αίτημα, επισημαίνει ότι έχει πραγματοποιήσει κάποιες βελτιώσεις και συντηρήσεις, όπως την ανακατασκευή του τμήματος από Πηγές μέχρι τη γέφυρα Κοράκου στην Εθνική Οδό Άρτας – Καρδίτσας, καθώς και τακτική συντήρηση στην Εθνική Οδό Άρτας – Τρικάλων. Ωστόσο, τονίζει πως δεν υπάρχουν περαιτέρω χρηματοδοτικοί πόροι και ούτε προβλέπεται ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ εκφράζει αμφιβολίες για την υλοποίηση τέτοιων έργων μέσα στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των δύο οδικών αξόνων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και επισημαίνει τις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τις κακοκαιρίες «Ιανός» (2020) και «Ντάνιελ» (2023). Υπενθυμίζει ότι η αποκατάσταση των ζημιών ανήκει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παρά τις προσπάθειες συντήρησης που καταβάλλει, τονίζει πως η υλοποίηση μεγάλων έργων αναβάθμισης είναι εφικτή μόνο μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις ξεπερνούν κατά πολύ τους πόρους του περιφερειακού προϋπολογισμού.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών περιορίζεται σε μια απλή αναφορά των έργων που χρηματοδοτεί στις δύο περιοχές, χωρίς να δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα ή δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι περιμένουν απαντήσεις και κυρίως πράξεις, καθώς η κατάσταση των δρόμων αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ζήτημα, με επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και την οικονομική ευημερία της περιοχής.