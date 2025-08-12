Απρόσμενη τροπή πήραν οι διακοπές ξεκούρασης και χαλάρωσης για ζευγάρι από την Αθήνα, το οποίο ενώ παραθέριζε στην Αλόννησο κατέληξε στην αίθουσα των δικαστηρίων στον Βόλο, μετά από άγριο καβγά που είχαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου είχαν καταλύσει.

«Θα σφάξω εσένα, το παιδί σου και τον (πρώην) άντρα σου» απείλησε τη σύντροφό του ο 54χρονος γιατρός, μετά από καβγά που είχαν με αφορμή ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε η 52χρονη, με τον 54χρονο να της κάνει σκηνή ζηλοτυπίας και να την βρίζει.

Η ένταση συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, οπότε και ο 54χρονος φέρεται να απείλησε να σφάξει τη σύντροφό του, το παιδί της και τον πρώην σύζυγό της.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Για το αδίκημα της εξύβρισης έπαυσε τη δίωξη του 54χρονου καθώς η καταγγέλλουσα δεν κατέβαλε το παράβολο.