Happy end είχε το θρίλερ στη Λάρισα, καθώς ζωντανός απεγκλωβίστηκε τελικά ο 53χρονος που βρισκόταν για ώρες παγιδευμένος μέσα σε σπήλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές έστησαν μια μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν τον άνδρα που παγιδεύτηκε μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο επαρχιακό δίκτυο που συνδέει τους Γόννους με την Καλλιπεύκη, στον Δήμο Τεμπών.

Η 8η ΕΜΑΚ ανέλαβε τον συντονισμό της δύσκολης αποστολής, δίνοντας αγώνα με τον χρόνο, στον οποίο βγήκε νικήτρια.

Το έργο των σωστικών συνεργείων έκανε πιο δύσκολο το γεγονός ότι ο άνδρας για αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του, όμως οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να του χορηγήσουν οξυγόνο, με αποτέλεσμα να δείξει σημάδια ανταπόκρισης.

Επίσης, μια μικρή κατολίσθηση που σημειώθηκε στο σημείο, δυσχέρανε εκ νέου την επιχείρηση.

Τέσσερις άνδρες στη Λάρισα αναζητούσαν λίρες

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, επιχειρώντας να ανοίξουν αυτοσχέδια σήραγγα μήκους περίπου 22-25 μέτρων μέσα στη σπηλιά, με στόχο την αναζήτηση λιρών.

Δύο από αυτούς εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται από τις Αρχές, ενώ ο τέταρτος από τους συμμετέχοντες στις έρευνες για λίρες μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο.

«Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά σπήλαια», δήλωσε στην εκπομπή «Live News» του Mega ο Βασίλης Πουρνάρας, κάτοικος περιοχής.

Ο γιος του 77χρονου συνεργού του 53χρονου, ο οποίος κάλεσε τις Αρχές και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή πως «κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και ζητούσε βοήθεια και του είπα να πάρει το 112, δεν ξέρω πού είναι».