Με άρωμα Λάρισας έκανε πρεμιέρα το φετινό The Voice of Greece, καθώς στη σκηνή του δημοφιλούς talent show ανέβηκε η Κατερίνα Κουτσιούλη, που κέρδισε τις εντυπώσεις και εξασφάλισε τη θέση της στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα, όπου από την ηλικία των 5 ετών ξεκίνησε σπουδές στην κλασική κιθάρα. Σήμερα, βρίσκεται στην τάξη πτυχίου, ενώ παράλληλα είναι τελειόφοιτη στο Ειδικό Αρμονίας.

Κι όμως, οι καλλιτεχνικές της ανησυχίες συνδυάζονται με την επιστήμη, αφού η Κατερίνα σπουδάζει στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Παράλληλα, συνεχίζει μαθήματα φωνητικής στη Θεσσαλονίκη, εξελίσσοντας ακόμη περισσότερο τη φωνή της.