Σε τραγωδία κατέληξε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε από το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην περιοχή των Γόννων, στον Δήμο Τεμπών, όταν ένας 53χρονος άνδρας από τον Βόλο βρέθηκε παγιδευμένος σε υπόγεια σήραγγα, στο δρόμο προς την Καλλιπεύκη.

Ο Θανάσης Νεοχωρίτης, συνταξιούχος που διέμενε στον Μάραθο, παρέμεινε εγκλωβισμένος για ώρες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών της ΕΜΑΚ, οι οποίοι τον ανέσυραν αργά το βράδυ, η κατάσταση της υγείας του ήταν ήδη πολύ επιβαρυμένη.

Οι ομάδες διάσωσης χορήγησαν οξυγόνο, έκαναν μαλάξεις ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποίησαν απινιδωτή, ωστόσο ο άτυχος άνδρας δεν κατόρθωσε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε λίγο αργότερα.

Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει γύρω στις 12:30 το μεσημέρι και διήρκεσε πολλές ώρες. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να τοποθετήσουν ειδικά υποστηλώματα για να μπορέσουν να φτάσουν με ασφάλεια στον παγιδευμένο, ενώ σε κάποια στιγμή σημειώθηκε και κατολίσθηση που καθυστέρησε ακόμη περισσότερο την επιχείρηση.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι για αρκετή ώρα ο 53χρονος ήταν χωρίς αισθήσεις, ωστόσο όταν του παρείχαν οξυγόνο οι διασώστες υπήρξε μια μικρή αναπτέρωση ελπίδας. Τελικά, όμως, η μάχη αποδείχθηκε άνιση, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.