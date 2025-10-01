Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίδειξη χρήσης πυροσβεστικών μέσων στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, κ. Μαρίας Γαλλιού.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, με στόχο την ετοιμότητα και την αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση κινδύνου.

Στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου πραγματοποιήθηκε άναμμα ελεγχόμενης φωτιάς, ενώ στη συνέχεια έγινε επίδειξη κατάσβεσης με φορητούς πυροσβεστήρες. Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξήγησαν τη σωστή χρήση των μέσων πυρόσβεσης, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε εργαζόμενους να συμμετάσχουν πρακτικά στην άσκηση.