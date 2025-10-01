Σε τραγωδία κατέληξε η επιχείρηση διάσωσης του 53χρονου από τον Αλμυρό Μαγνησίας, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στον δρόμο από τους Γόννους προς την Καλλιπεύκη, στον Δήμο Τεμπών της Λάρισας.

Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες ωρών, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να τον ανασύρουν. Στο σημείο του παρείχαν οξυγόνο, ενώ αμέσως μετά την απεγκλωβιστική επιχείρηση έγιναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρήση απινιδωτή, παρουσία γιατρού. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του.