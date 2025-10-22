Advertisement
Αναστάτωση στην εμποροπανήγυρη Καρδίτσας – επαγγελματίες έκλεισαν ξαφνικά τα παραπήγματά τους, ενώ οι επισκέπτες προσπαθούσαν να προβούν σε αγορές! (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Οκτ 22, 2025
in Θεσσαλία
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (22/10), στην εμποροπανήγυρη που διοργανώνει ο Δήμος Καρδίτσας, κοντά στην Καρδιτσομαγούλα.

Έκπληκτοι εκατοντάδες επισκέπτες, παρακολουθούσαν τους επαγγελματίες να κλείνουν ξαφνικά, τα παραπήγματά τους με πανιά, ενώ οι ίδιοι προσπαθούσαν να προβούν σε αγορές!

Κάποιοι μικροπωλητές, έκλεισαν από χθες καθότι δεν είχαν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και το εμπόρευμά τους κατασχέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Έντονη φημολογία για πρόωρο κλείσιμο του παζαριού, υπήρχε από το μεσημέρι με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικών δικτύων.

Το KarditsaLive.Net επικοινώνησε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σωτήρη Αντωνίου, ο οποίος είπε πως η εμποροπανήγυρη θα κλείσει αύριο 23 Οκτωβρίου, όπως είχε ανακοινωθεί εξ΄ αρχής. Όσο για τους μικροπωλητές που αναχωρούν νωρίτερα, είπε πως ο οποιοδήποτε μπορεί να αποχωρήσει όποτε θέλει, ίσως πάνε σε άλλο παζάρι…

ΠΗΓΗ: Λ.Μ., www.karditsalive.net

