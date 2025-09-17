Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει τους δημότες ότι, στο πλαίσιο του εθνικού έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Δήμου με τη μετάβαση σε δίκτυο οπτικής ίνας, που εξασφαλίζει ταχύτερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αλλαγή συγκεκριμένων τηλεφωνικών γραμμών των δημοτικών υπηρεσιών καθώς και των σχολικών μονάδων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των αριθμών επικοινωνίας.

Οι νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι στον παρακάτω σύνδεσμο:

Νέοι αριθμοί τηλεφώνων υπηρεσιών & σχολείων Δήμου Μετεώρων

Παρακαλούμε τους δημότες να ενημερωθούν εγκαίρως για τις αλλαγές, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου.