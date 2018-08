Αλκοόλ: Οι επιπτώσεις στην οστική υγεία των γυναικών

Η μελέτη βασίστηκε σε νεαρές φοιτήτριες που ανέφεραν ότι έκαναν ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ στο Γυμνάσιο και το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Αυτό σημαίνει κατανάλωση 4-5 αλκοολούχων ποτών σε διάστημα δύο ωρών.

«Ανακαλύψαμε ότι εκείνες που έπιναν συχνότερα αλκοόλ, δεν είχαν τόσο καλή οστική υγεία συγκριτικά με όσες κατανάλωναν λιγότερο αλκοόλ στο Γυμνάσιο. Διαπιστώσαμε ότι η επίδραση παρέμενε ακόμα και όταν λάβαμε υπόψιν άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία των οστών» δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Joseph LaBrie, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Loyola Marymount στο Λος Άντζελες.

«Εάν δεν φτάσετε στην ανώτατη οστική πυκνότητα, μπορεί να μην το αναγνωρίσετε, αλλά ειδικά στις γυναίκες, η χαμηλή οστική πυκνότητα μπορεί να έχει επιπτώσεις αργότερα, προκαλώντας εύθραυστα οστά, οστεοπόρωση και κατάγματα» πρόσθεσε.

Η οστική μάζα των γυναικών φθάνει στην μέγιστη πυκνότητα στην ηλικία μεταξύ 20 και 25. Μετά από αυτή την ηλικία, η οστική μάζα σταδιακά μειώνεται. Επομένως, οτιδήποτε ανακόπτει την ανάπτυξη των οστών πριν από αυτή την ηλικία, μπορεί να συμβάλει σε χαμηλότερη οστική πυκνότητα καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας όταν τα κατάγματα λόγω οστεοπόρωσης καθηλώνουν πολλούς ενήλικες.

Η μελέτη συμπεριέλαβε 87 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 18 και 20 ετών. Οι 18 έκαναν σοβαρή ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ. Η μελέτη όρισε την υπερβολική ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ σε περισσότερα από 115 επεισόδια από την έναρξη του γυμνασίου ή σε δύο φορές το μήνα κατά μέσο όρο. Όλες οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε μέτρηση της οστικής πυκνότητας.

Οι ερευνητές μελέτησαν τα δεδομένα για να συνυπολογίσουν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των οστών, όπως το βάρος, η σωματική δραστηριότητα και η χρήση αντισυλληπτικών.

Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που έκαναν τακτικά ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ είχαν χαμηλότερη οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη.

Σύμφωνα με την Caroline Messer, ενδοκρινολόγο που ειδικεύεται στην απώλεια οστικής μάζας στο νοσοκομείο Lenox Hill στη Νέα Υόρκη, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων.

Η καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί μείωση της οστικής πυκνότητας για μια σειρά λόγων, μεταξύ των οποίων η κακή απορρόφηση ασβεστίου και βιταμίνης D.

Το αλκοόλ μειώνει επίσης τα επίπεδα των οιστρογόνων, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη των οστών, ειδικά της σπονδυλικής στήλης. Αυτό εξηγεί το εύρημα της χαμηλότερης οστικής πυκνότητας στη σπονδυλική στήλη των γυναικών που έπιναν συχνότερα στο Πανεπιστήμιο.

Οι ερευνητές δεν εξέτασαν τις επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στην οστική πυκνότητα των ανδρών, εικάζουν όμως ότι τα ευρήματα θα είναι παρόμοια και στους άνδρες.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Πηγή: healthday.com & https://www.onmed.gr/ygeia/story/367835/alkool-oi-epiptoseis-stin-ostiki-ygeia-ton-gynaikon