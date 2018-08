Προσφορά εκπαίδευσης γηροκόμων στη Γερμανία-Ο αδελφοποιημένος με τα Τρίκαλα Δήμος Amberg ενημερώνει για τις δυνατότητες σε  Ελληνες ενδιαφερόμενους

Επικοινωνία με τους τρικαλινούς και τις τρικαλινές έχει ο αδελφοποιημένος με τον Δήμο Τρικκαίων, γερμανικός Δήμος Amberg. Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης και των συναφών δράσεων, μεταβιβάστηκε στον Δήμο Τρικκαίων κείμενο – πρόσκληση του «γερμανικού ΟΑΕΔ», δηλαδή της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Εξωτερικού και Εξειδίκευσης του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Εργασίας. Ο οποίος, μαζί με τους περιφερειακούς οργανισμούς απασχόλησης εφαρμόζουν ένα διεθνές πρόγραμμα εξειδίκευσης σε στενή συνεργασία με υπηρεσίες απασχόλησης της αλλοδαπής: αναζητούνται πανευρωπαϊκά ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες που επιθυμούν να ειδικευτούν/ επανεκπαιδευτούν ως γηροκόμοι στη Γερμανία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr), όπου στην ενότητα «Επικαιρότητα» υπάρχουν όλα τα κείμενα και οι πληροφορίες για τους/τις τρικαλινούς/ες που θα επιθυμήσουν εκπαίδευση ή εξειδίκευση στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Ανακοίνωση

Στη σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Άμπεργκ αναφέρει τα ακόλουθα:

We are looking for

professional and qualified geriatric nurses (male and female)

in Trikala sister city Amberg (Germany)!

Wir suchen

Auszubildende für den Beruf Altenpfleger/in

für Trikala deutsche Partnerstadt Amberg!

We search motivated people interested in the care of elder people and in doing a vocational training in Greece and later in Germany.

Wir suchen motivierte Menschen, die sich für die Pflege von alten Menschen begeistern können und an einem Sprachkurs in Griechenland und später in Deutschland interessiert sind.

Interested people will be engaged as unqualified employees in Germany and will be fully paid (starting from

1.780 EURO/month). They have to work 20 hours/week and learn german 20 hours/week.

Bewerber werden erst als unqualifizierte Mitarbeiter in Deutschland angestellt, aber voll bezahlt (mindestens 1.780 Euro/Monat). Sie arbeiten 20 Stunden in der Woche und lernen 20 Wochenstunden deutsch.

During the employment they do a part-time preparatory course of 6 month. Then they start the dual formation (practice in homes for senior citizens and theory at vocational college, 3 years, beginning 01.09.2019)

Die Beschäftigung beginnt mit einem 6-monatigen Vorbereitungskurs. Danach startet die dreijährige duale Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule, Beginn am 01.09.2019)

The participants get extensive language courses in Greece and Germany.

Die Teilnehmer erhalten einen Deutsch-Intensivkurs in Griechenland und Deutschland.

The participants get a success reward of 1.500 EURO from the Public Employment Service after having successfully finished the vocational training. Then they will be engaged as qualified geriatric nurses with a higher salary.

Nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung erhalten die Teilnehmer vom Arbeitsamt eine Prämie in Höhe von 1.500 EURO. Danach werden sie als qualifizierter Altenpfleger/-in mit höherem Verdienst beschäftigt.

Interested people should be 23-45 years old and have been employed for at least 3 years

(no special business necessary).

Bewerber müssen zwischen 23 und 45 Jahre alt sein und ein mindestens dreijähriges Beschäftigungsverhältnis nachweisen, egal in welcher Branche.

Further information / Weitere Informationen finden Sie unter…

www.trikalacity.gr

Κατοικία και εργασία στη Γερμανία-Επαγγελματική εξειδίκευση στη Γερμανία στον τομέα της περίθαλψης ηλικιωμένων

Στη Γερμανία υπάρχουν όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι που χρειάζονται βοήθεια και περίθαλψη. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού περίθαλψης. Για τον λόγο αυτό, η Κεντρική Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Εξωτερικού και Εξειδίκευσης του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Εργασίας και οι περιφερειακοί οργανισμοί απασχόλησης εφαρμόζουν από κοινού ένα διεθνές πρόγραμμα εξειδίκευσης σε στενή συνεργασία με υπηρεσίες απασχόλησης της αλλοδαπής: αναζητούνται πανευρωπαϊκά ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες που επιθυμούν να ειδικευτούν/ επανεκπαιδευτούν ως γηροκόμοι στη Γερμανία.

Η ιδέα του προγράμματος

Σύνοψη:

Κατάλληλοι εργαζόμενοι με κίνητρα από το εξωτερικό προσλαμβάνονται ως βοηθοί στην περίθαλψη ηλικιωμένων και ολοκληρώνουν ύστερα από αντίστοιχη προετοιμασία μια κατάρτιση/επανεκπαίδευση διπλωματούχου γηροκόμου.

Ολοκληρώνουν μαθήματα γλώσσας στην πατρίδα τους, μια προπαρασκευαστική ενότητα εξειδίκευσης («βασικές δεξιότητες») στη Γερμανία και στη συνέχεια την κυρίως επανεκπαίδευση διπλωματούχου γηροκόμου. Τότε λαμβάνουν τον πλήρη μισθό βοηθού από τον εργοδότη.

Εκτός από την ενίσχυση μέσω του Your first EURES job (YfEj) και του Reactivate (=ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης), ο οργανισμός εργασίας προωθεί την επανεκπαίδευση αναλαμβάνοντας τα έξοδα μετεκπαίδευσης, τη βοήθεια επανεκπαίδευσης καθώς και τη συνεισφορά του εργοδότη στον μισθό του βοηθού.

Αφού περάσουν τις τελικές εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα απασχοληθούν ως επαγγελματίες γηροκόμοι.

Κατά κανόνα, οι νέοι στη Γερμανία μαθαίνουν το επάγγελμα του γηροκόμου αμέσως μετά το σχολείο. Υπάρχουν όμως και πολλοί «ενήλικες» οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν παρακολούθησαν ποτέ εκπαίδευση ή δεν έχουν ασκήσει για πολύ καιρό το επάγγελμα που έχουν μάθει.

Ο οργανισμός εργασίας υποστηρίζει εκτενώς αυτά τα άτομα, αν επιθυμούν να λάβουν την κατάρτιση.

Αυτή η προσφορά αναπροσανατολισμού πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη και σε ενδιαφερόμενους υποψήφιους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες:

Ύστερα από μαθήματα γερμανικής γλώσσας στην πατρίδα τους, οι εργοδότες αρχικά προσλαμβάνουν τους υποψήφιους ως βοηθούς στην περίθαλψη ηλικιωμένων. Ύστερα από μια εντατική φάση προετοιμασίας με δραστηριότητα στην επιχείρηση και ταυτόχρονα εντατικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας, οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν την τριετή επανεκπαίδευση ως εξειδικευμένοι γηροκόμοι. Λαμβάνουν από τον εργοδότη πλήρη μισθό ως βοηθοί κατά τη φάση προετοιμασίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της επανεκπαίδευσης. Η υπηρεσία απασχόλησης καταβάλλει στον εργοδότη μέρος του μισθού κατά τη φάση προετοιμασίας και κατά την επανεκπαίδευση, διότι οι επανεκπαιδευόμενοι απουσιάζουν συχνά από την επιχείρηση λόγω της φοίτησής τους στη σχολή.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενισχύονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης Your first EURES job ή Reactivate(μαθήματα γλώσσας στη χώρα καταγωγής, έξοδα ταξιδίου για τη συνέντευξη εργασίας, έξοδα μετεγκατάστασης).

Μετά την επιτυχή επανεκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να απασχολούνται από τους εργοδότες ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα;

Μπορεί να υποβάλει αίτηση, όποιος ….

είναι ηλικίας μεταξύ περίπου 23 και 45 ετών,

έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους της ΕΕ,

έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

έχει λευκό ποινικό μητρώο,

έχει κίνητρο να μάθει ένα επάγγελμα και να εργαστεί στη Γερμανία,

επιθυμεί να ολοκληρώσει την απαιτητική κατάρτιση γηροκόμου που διαρκεί τρία χρόνια,

έχει ήδη κάποιες πρώτες εμπειρίες στην περίθαλψη ηλικιωμένων ή μπορεί να αποδείξει το υψηλό του κίνητρο γι’ αυτό το επάγγελμα,

είναι πρόθυμος να παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας

πληροί τις τυπικές απαιτήσεις για την ενίσχυση της επανεκπαίδευσης από τον οργανισμό απασχόλησης.

Οι σύμβουλοι EURES από τη χώρα προέλευσης διεξάγουν τις πρώτες συνεντεύξεις επιλογής στη χώρα προέλευσης. Στη συνέχεια οι επιλεγμένοι υποψήφιοι πραγματοποιούν προσωπική συνέντευξη εργασίας στη Γερμανία με εργοδότες (εναλλακτικά, συνέντευξη μέσω Skype). Τα έξοδα ταξιδιού για τη συνέντευξη εργασίας καταβάλλονται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης.

Μόνο όσοι λαμβάνουν υπόσχεση πρόσληψης από κάποιο εργοδότη μπορούν να συμπεριληφθούν ως συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε φάσεις (βλ. χρονοδιάγραμμα στο παράρτημα 1).

Φάσεις πριν από την επανεκπαίδευση/κατάρτιση

Εξεύρεση υποψηφίων και εργοδοτών

Η φάση εξεύρεσης υποψηφίων και εργοδοτών διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2018.

Σε αυτήν την περίοδο, οι σύμβουλοι του EURES στο εξωτερικό διαφημίζουν το πρόγραμμα, προσεγγίζουν τους ενδιαφερόμενους μέσω διαφόρων διαύλων πρόσληψης, διοργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις επιτόπου και προεπιλέγουν τους κατάλληλους υποψήφιους.

Μόλις γίνει η προεπιλογή, η IPS Bayern λαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα των προεπιλεγμένων υποψηφίων. Αυτοί καταγράφονται ως πελάτες της ZAV από την IPS Bayern και αποστέλλονται στον οργανισμό εργασίας για τον έλεγχο των προϋποθέσεων του WeGebAU (Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για άτομα με χαμηλή ειδίκευση και μεγαλύτερης ηλικίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις). Ύστερα από θετικό έλεγχο των προϋποθέσεων του WeGebAU, οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα προσκληθούν στις συνεντεύξεις εργασίας.

Speed Dating Events στη Γερμανία

Μετά τις θερινές διακοπές, οι συνεντεύξεις εργασίας οργανώνονται και διεξάγονται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς εργασίας με τη μορφή Speed Dating Events. Εδώ οι υπάλληλοι του IPS μπορούν να παρέχουν υποστήριξη ως διερμηνείς.

Με αυτόν τον τρόπο οι εργοδότες και οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν προσωπικά. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να επισκεφθούν το ίδρυμα/το κατάλυμα /τον τόπο εργασίας και, εάν χρειάζεται, να φιλοξενηθούν στο ίδρυμα.

Τα έξοδα ταξιδίου για τις συνεντεύξεις εργασίας θα αποζημιωθούν μέσω του YfEj ή του Reactivate.

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν υπόσχεση πρόσληψης θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι που δεν λαμβάνουν υπόσχεση πρόσληψης από κάποιον εργοδότη δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Μαθήματα γλώσσας στην πατρίδα και μετεγκατάσταση

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας στην πατρίδα τους (10-12 εβδομάδες, περίπου από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019). Ο στόχος είναι να φθάσουν στο επίπεδο γλώσσας A2 στην πατρίδα.

Ανάλογα με το πρόγραμμα, το κόστος των μαθημάτων γλώσσας αποζημιώνεται έως τα 2.000 € ή χρηματοδοτείται, σε ορισμένες χώρες, μέσω της περιφερειακής υπηρεσίας απασχόλησης.

Μετά τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας, πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση στη Γερμανία. Καταβάλλεται κατ’ αποκοπήν ποσό μετεγκατάστασης έως περίπου 1.000 €. Για να υποβληθεί αίτηση για αποζημίωση του κόστους μετεγκατάστασης, απαιτείται σύμβαση εργασίας.Απασχόληση ως βοηθός και εντατικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας

Από τον Φεβρουάριο του 2019, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα προσληφθούν από το ίδρυμα ως βοηθοί και θα λαμβάνουν τον αντίστοιχο μισθό ως βοηθοί στην περίθαλψη των ηλικιωμένων (μισθός βάσει της συλλογικής σύμβασης ή ελάχιστος μισθός περίθαλψης).

Ταυτόχρονα, αρχίζει μια εντατική προετοιμασία για την κατάρτιση/επανεκπαίδευση: Εργασία στο ίδρυμα και μαθήματα γλώσσας (50:50). Τα μαθήματα γλώσσας και η επιδότηση του μισθού πληρώνονται από την υπηρεσία απασχόλησης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το επάγγελμα και τα καθήκοντα ενός γηροκόμου και να κάνουν εντατικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας. Ο στόχος είναι να φτάσουν στο επίπεδο γλώσσας B2 μέχρι την έναρξη της κατάρτισης/επανεκπαίδευσης.

Σε αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται επίσης η εγγραφή στην επαγγελματική σχολή και η απαραίτητη αναγνώριση του απολυτηρίου της αλλοδαπής.

Επανεκπαίδευση/κατάρτιση

Η επανεκπαίδευση αρχίζει από τον Σεπτέμβριο του 2019 και διαρκεί έως τον Ιούλιο του 2022.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης/επανεκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν «βοήθεια που συνοδεύει την επανεκπαίδευση» (καθοδήγηση, ενισχυτικά μαθήματα, προετοιμασία για τις εξετάσεις). Το κόστος καλύπτεται από την υπηρεσία απασχόλησης. Μετά την επιτυχή κατάρτιση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από την υπηρεσία απασχόλησης πριμοδότηση ύψους 1.500 € και εξακολουθούν να απασχολούνται στην επιχείρηση επανεκπαίδευσης ως πτυχιούχοι επαγγελματίες.

Πλεονεκτήματα για τον συμμετέχοντα

Χρηματοδοτούνται μαθήματα γερμανικής γλώσσας στην πατρίδα και στη Γερμανία.

Οι συμμετέχοντες συναντούν τους μελλοντικούς εργοδότες τους ήδη στην αρχή του προγράμματος.

Από τον Φεβρουάριο του 2019, υπογράφουν σύμβαση εργασίας που υπόκειται στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως βοηθοί περίθαλψης ηλικιωμένων.

Το πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα να ολοκληρωθεί η κατάρτιση με ταυτόχρονη καταβολή πλήρους μισθού βοηθού.

Οι συμμετέχοντες συνοδεύονται και υποστηρίζονται εντατικά στη μεγάλη πορεία έως το τέλος της επαγγελματικής κατάρτισής τους.

Οι εργοδότες παρέχουν υποστήριξη κατά την αναζήτηση κατοικίας και σε άλλα ζητήματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πριμοδότηση ύψους 1.500 €.

Απαιτήσεις για τα ιδρύματα περίθαλψης

Τα ιδρύματα …

χαρακτηρίζονται από μια ανοιχτή κουλτούρα υποδοχής και υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη,

προσφέρουν δυνατότητες διαμονής και κατοικίας,

έχουν κατανόηση για τις αρχικές γλωσσικές δυσκολίες των συμμετεχόντων,

απαλλάσσουν τους συμμετέχοντες για τα μαθήματα γλώσσας κατά τη φάση προετοιμασίας (Φεβρουάριος έως Ιούλιο του 2019),

είναι πρόθυμα να συνεχίσουν να απασχολούν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ως επαγγελματίες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επανεκπαίδευσης.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Οργανισμός εργασίας: Κεντρική Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Εξωτερικού και Εξειδίκευσης του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Εργασίας

Κα Carmen Kräutner: 0911-529-4420

Carmen.Kraeutner2@arbeitsagentur.de

Κα Charlotte Glötzner: 0911-529-4420

Charlotte.Gloetzner@arbeitsagentur.de