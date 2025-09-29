Σοκ προκάλεσε στα Άνω Λεχώνια η επίθεση αγέλης σκύλων σε περιφραγμένο αγρόκτημα το πρωί του περασμένου Σαββάτου, με αποτέλεσμα τον θάνατο 50 από τις 80 κότες του ιδιοκτήτη. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειας, η οποία βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού: η σύζυγος του ιδιοκτήτη, έγκυος στον όγδοο μήνα, και το δύο ετών παιδί τους έζησαν στιγμές πανικού.

Όπως κατήγγειλε ο 40χρονος ιδιοκτήτης, περίπου δέκα αδέσποτα σκυλιά, εκ των οποίων τα έξι μεγαλόσωμα και ιδιαίτερα επιθετικά, ξήλωσαν μέρος της περίφραξης που προστατεύει την έκταση των 6 στρεμμάτων και επιτέθηκαν στο κοτέτσι. Η αγέλη προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σκόρπισε το θάνατο στα πτηνά μέσα σε λίγα λεπτά, παρά τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη να τα απωθήσει.

Μετά το περιστατικό, ο 40χρονος κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μηλεών για να καταγγείλει την επίθεση και ενημέρωσε τον δημοτικό σύμβουλο Κ. Γανωτή, ζητώντας τη συνδρομή του Δήμου για την ασφαλή απομάκρυνση και ταφή των νεκρών ζώων.