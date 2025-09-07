Το σώμα του Κάρλο Ακούτις, ενός Ιταλού αγοριού που πέθανε το 2006 από λευχαιμία, βρίσκεται στον τάφο του στην Ασίζη της Ιταλίας, το Σάββατο 1 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia, αρχείο)

Ένα 15χρονο αγόρι γεννημένο στο Λονδίνο πρόκειται σήμερα να αγιοποιηθεί στο Βατικανό, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του πάπα Λέοντα και θα ακολουθήσει ένα αρχαίο τελετουργικό.

πλατεία του Αγίου Πέτρου για να προσκυνήσουν τη γυάλινη προθήκη στην οποία βρίσκεται το σώμα του Κάρλο Ακούτις, του επονομαζόμενου και «influencer του Θεού». Χιλιάδες πιστοί έχουν ήδη φτάσει στηνγια να προσκυνήσουν τη γυάλινη προθήκη στην οποία βρίσκεται το σώμα του

Δείτε live εικόνα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου:

Ποιος ήταν ο Κάρλο Ακούτις

Ο Κάρλο Ακούτις, ιταλική καταγωγής, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1991 και πέθανε από λευχαιμία το 2006, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Ήταν ένα παιδί-θαύμα των υπολογιστών που βοήθησε στη διάδοση της ρωμαιοκαθολικής διδασκαλίας στο διαδίκτυο πριν από το θάνατό του. Ο πάπας Φραγκίσκος όρισε ότι ένα δεύτερο μεταθανάτιο θαύμα αποδόθηκε στον Ακούτις και προέκρινε τον έφηβο για αγιοποίηση.

Ο Κάρλο Ακούτις BBC

Η μητέρα του, μιλώντας παλαιότερα στην εφημερίδα Corriere della Sera, είχε πει ότι από την ηλικία των τριών ετών ο γιος της ζητούσε να επισκεφθεί εκκλησίες και δώριζε το χαρτζιλίκι του σε φτωχούς ανθρώπους.

Ακόμη, προσφερόταν να υποστηρίξει συμμαθητές του, των οποίων οι γονείς έπαιρναν διαζύγιο, υπερασπιζόταν συμμαθητές του με αναπηρία όταν τους εκφόβιζαν και πήγαινε γεύματα και υπνόσακους σε άστεγους.

Αρχικά επρόκειτο να αγιοποιηθεί στις 27 Απριλίου, αλλά η εκδήλωση αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου.

Η αγιοποίηση του Ακούτις έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων καθολικών και αναμένεται να φέρει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Ρώμη, καθώς θα είναι ο πρώτος καθολικός άγιος της γενιάς του.

Η αγιοποίησή του θα γίνει αφού το Βατικανό αφού αναγνώρισε δύο θαύματά του. Το πρώτο θαύμα αφορά την ίαση ενός παιδιού στη Βραζιλία από σπάνια ασθένεια και το δεύτερο αφορά την ανάρρωση ενός φοιτητή στην Κόστα Ρίκα από σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συγγενείς είχαν προσευχηθεί για βοήθεια από τον έφηβο.

