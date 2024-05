Δυσκολεύεσαι να πετύχεις ολόισια γραμμή eyeliner; Μην ανησυχείς, δεν είσαι η μόνη! -Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν μπορώ. Για καλή μας τύχη όμως οι beauty lovers και οι makeup artists, μοιράζονται μαζί μας hacks με τα οποία κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητά μας.

Αυτή τη φορά μας δείχνουν πώς μπορούμε να πετύχουμε την τέλεια γραμμή eyeliner -χωρίς μολύβι- μόνο με μία σκιά. Ναι, σωστά κατάλαβες! Θα αντικαταστήσεις το κλασικό eyeliner με μία μαύρη σκιά.

Πες «αντίο» στο μολύβι-liner

Όπως θα δεις και στο βίντεο που έχω παραθέσει παρακάτω, για να πετύχεις την τέλεια γραμμή θα χρειαστείς, ένα σελοτέιπ και μία μπατονέτα για να εφαρμόσεις τη σκιά. Βέβαια, αν θες να χρησιμοποιήσεις ένα μικρό πινέλο, go for it! Για αρχή, θα χρειαστεί να κόψεις ένα μικρό κομμάτι σελοτέιπ και να το τοποθετήσεις στην εξωτερική γωνία του ματιού στο σημείο ακριβώς που σχεδιάζεις το wing-liner.

Στη συνέχεια, πάρε την μπατονέτα και αφού επιλέξεις τη σκιά που θες, εφάρμοσε την επάνω σε όλο το κινητό βλέφαρο και τράβηξε τη γραμμή -επάνω στο σελοτέιπ- με φορά προς τα επάνω. Αφού σχεδιάσεις τη γραμμή eyeliner, αφαιρείς το σελοτέιπ και… έτοιμη! Με μία άλλη μπατονέτα, μπορείς να διορθώσεις για τυχόν ατέλειες και να περάσεις στο επόμενο βήμα που θα απογειώσει το cat eye look σου, τη mascara.

Extra tip: Το συγκεκριμένο hack μπορείς να το πετύχεις με οποιοδήποτε χρώμα σκιάς θες. Εκτός από το κλασικό μαύρο eyeliner μπορείς να επιλέξεις μία καφέ απόχρωση, ακόμα κι ένα έντονο, παιχνιδιάρικο χρώμα, όπως το μπλε, το πράσινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο και το ροζ και να φωτίσεις το βλέμμα σου.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το δοκιμάσεις κι εσύ…

Good luck queen!

Eyeliner hack:

