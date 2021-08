Το πραγματικό πρόσωπο των Ταλιμπάν που οι ίδιοι προσπαθούν να κρύψουν πίσω από αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «επιχείρηση Ταλιμπάν 2.0» αποκαλύπτει το βίντεο με την απαγωγή ενός Αφγανού κωμικού ο οποίος στη συνέχεια εκτελέστηκε.

Στο βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί στα τέλη Ιουλίου φαίνεται ο Ναζάρ Μοχάμεντ, όπως ήταν το όνομα του κωμικού που έκανε καριέρα με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Khasha Zwan, να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου με δύο ένοπλους Ταλιμπάν, ο ένας εκ των οποίων έχει μαζί του ένα Καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Watch ο Ναζάρ δολοφονήθηκε από τους Ταλιμπάν στην πόλη Κανταχάρ αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του και τις κόρες του. Αυτό που φέρεται να εξόργισε τους Ταλιμπάν ήταν τα βίντεό του στα οποία τους ειρωνευόταν τραγουδώντας και χορεύοντας.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται, μάλιστα, ο Ναζάρ να συνεχίζει να κάνει πλάκα με τους Ταλιμπάν με τον έναν από τους δύο ενόπλους να τον χαστουκίζει ενώ ο δεύτερος γελάει με ό,τι συμβαίνει.