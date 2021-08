Με την τελετή έναρξης ανοίγει σήμερα (24/8) στο Τόκιο η αυλαία της μεγαλύτερης αθλητικής γιορτής για άτομα με αναπηρία, εκεί όπου η Ελλάδα θα δώσει δυναμικό παρών.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στην Ιαπωνία με 45 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε 11 αθλήματα, ευελπιστώντας ότι θα φέρουν διακρίσεις και μετάλλια στη χώρα μας.