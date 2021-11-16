Στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτοποιών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 13 & 14 Νοεμβρίου, επανεξελέγη για έκτη συνεχή θητεία με συντριπτική πλειοψηφία ο συνδυασμός του Μιχάλη Μούσιου. Στις 15.11.2021 συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Εξελέγησαν Εξελέγησαν οι Τρικαλινοί Αχιλλέας Κωτούζας και Παρασκευάς Καλογράνας. Όλα τα μέλη του προεδρείου εξελέγησαν ομόφωνα.
Το Προεδρείο της ΟΑΕ :
Πρόεδρος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
Αντιπρόεδροι :
Α) ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Β) ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ ΒΕΡΡΟΙΑ
Γεν. Γραμματέας : ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ταμίας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΓΙΟ
Αναπλ. Ταμίας: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
Οργανωτικός Γραμματέας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΗΣ ΣΠΑΡΤΗ
Έφορος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σύμβουλοι Προεδρείου:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Σύμβουλοι Διοικητικού Συμβουλίου:
ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΕΡΡΕΣ
ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΣΒΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΙΓΙΟ
ΣΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε:
ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΙΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΓΙΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΓΙΟ
ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΣΙΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΘΗΝΑ
Αφήστε μια απάντηση