Ένα ελαφρύ αεράκι, ο γνωστός Μαΐστρος για τους Κερκυραίους δροσίζει τους τυχερούς που βρίσκονται για τα πρώτα τους μπάνια στην Αχαράβη, το γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό της Βόρειας Κέρκυρας.

Η συγκεκριμένη παραλία είναι η μόνη που έλαβε φέτος «γαλάζια σημαία» ανάμεσα στις συνολικά 16 παραλίες του νησιού που έλαβαν τη διάκριση. Την Αχαράβη την προτιμούν κυρίως ντόπιοι αλλά και ξένοι τουρίστες, καθώς οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, αλλά και επισκέπτες από άλλες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν από τις αρχές του καλοκαιριού στην Κέρκυρα.