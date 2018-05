8 Κλασικά μανικιούρ που πρέπει να δεις

Βαρέθηκες τα πολύπλοκα και υπερβολικά φορτωμένα σχέδια νυχιών; Αυτό το άρθρο είναι για εσένα! Σου έχω ετοιμάσει μια λίστα με τα πιο κλασικά μανικιούρ τα οποία εκτός από all time classic είναι και στιλάτα ταυτόχρονα.

Η περιποίηση των άνω και των κάτω άκρων είναι φυσικά γυναικεία, κυρίως, υπόθεση και πολλές από εμάς επενδύουμε αρκετό χρόνο ή χρήματα σε αυτό.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί η τάση, ειδικότερα με την εμφάνιση νέων μεθόδων και τεχνικών, να γίνονται υπερβολικά και πολύ φορτωμένα σχέδια στα νύχια με αποτέλεσμα μια “βαβούρα”, χωρίς στιλ και φινέτσα. Άλλωστε, ως γνωστόν less is more!

Από την άλλη, καθώς η μόδα και η τάσεις εξελίσσονται, είναι φυσικό όλες να θέλουμε να έχουμε εντυπωσιακά νύχια, που να είναι στη μόδα και να ταιριάζουν στην προσωπικότητα και το χαρακτήρα μας.

Η λύση μεταξύ των δύο μάλλον βρίσκεται στη μέση αφού πλέον υπάρχουν αρκετές λύσεις για μανικιούρ, με τεχνοτροπίες μοντέρνες που ενσωματώνουν κλασικές αποχρώσεις και σχέδια. Έψαξα λοιπόν και βρήκα τον πιο χρήσιμο οδηγό με κλασικά μανικιούρ για να μπορείς να παίρνεις ιδέες και να δημιουργείς.

Βρες τις μοναδικές ιδέες για νύχια παρακάτω και κλείσε ραντεβού αμέσως! (Αν είσαι και εσύ από τις τυχερές που “πιάνει το χέρι τους” ακόμα καλύτερα.

Κλασικά μανικιούρ!

Κόκκινο

Η βασίλισσα των αποχρώσεων και των σχημάτων είναι το κοντό, καλοσχηματισμένο και έντονο κόκκινο μανικιούρ. Είναι διαχρονικό, απλό και chic. Ταιριάζει απόλυτα με χρυσά και ασημένια δαχτυλίδια.

Σε πιο σκούρες αποχρώσεις το κόκκινο είναι ιδανικό για τους μήνες του χειμώνα και το φθινόπωρο.

Στο κόκκινο χρώμα τα μακριά νύχια δείχνουν εξίσου εντυπωσιακά και chic. Φρόντισε το μήκος να μην είναι πολύ μεγάλο (το ελεύθερο άκρο να είναι max όσο και η βάση του νυχιού).

Μαύρο

Το απόλυτο μαύρο κλασικό μανικιούρ είναι ένα χρώμα που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες και ήρθε για να μείνει. Είναι η τέλεια αντικατάσταση του κλασικού κόκκινου, αν το βαρέθηκες και θέλεις μια αλλαγή. Συνδυάζεται τέλεια τόσο με χρυσά όσο και με λευκόχρυσα κοσμήματα.

Μια μικρή παραλλαγή είναι αυτή με το μαύρο γαλλικό και τη nude βάση. Είναι σχέδιο διακριτικό και μοντέρνο και ταιριάζει τέλεια με κοντά νύχια.

Η νέα τάση είναι το mix n’ match και γι’αυτό μπορείς να δοκιμάσεις να ανανεώσεις το κλασικό γαλλικό μαύρο μανικιούρ σου, βάζοντας στην τελευταία στρώση της βάσης top coat που κάνει τα νύχια να έχουν matte αποτέλεσμα.

Γαλλικό

Το πιο απλό και κλασικό μανικιούρ είναι το γαλλικό. Από την καθημερινή σου βόλτα μέχρι και την ημέρα του γάμου σου βάψε τα νύχια σου γαλλικό και εντυπωσίασε τους πάντες.

Για πιο μακριά νύχια σου προτείνω να κάνεις ένα ombre γαλλικό που θα τονίζει το μήκος των νυχιών σου αλλά θα είναι chic και μοντέρνο.

Tip: Απέφυγε να κάνεις μεγάλα χαμόγελα ( μεγάλες σε πάχος λωρίδες στην άκρη του γαλλικού) καθώς κάνουν τη βάση σου να φαίνεται μικρή.

