Κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου του έτους 2025, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας:

α. Συνελήφθησαν συνολικά -468- άτομα και ειδικότερα :

Ένα (1) άτομο για ανθρωποκτονία,

Τρία (3) άτομα για απόπειρα ανθρωποκτονίας,

Ογδόντα έξι (86) άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,

Είκοσι τρία (23) άτομα για διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων κ.ά.,

Δύο (2) άτομα για κλοπές οχημάτων,

Τρία (3) άτομα για απάτες,

Είκοσι ένα (21) άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων,

Τρία (3) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού,

Δεκατέσσερα (14) άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα (εντάλματα σύλληψης, αποφάσεις δικαστηρίων κ.ά.),

Τριάντα πέντε (35) άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (διοικητική επιστροφή),

Διακόσια εβδομήντα εφτά (277) άτομα για λοιπά αδικήματα (παραβάσεις Π.Κ., Κ.Ο.Κ., Υγειονομικές παραβάσεις κ.ά.)

β. Εξιχνιάστηκαν ενδεικτικά:

Μία (1) ανθρωποκτονία,

Μία (1) απόπειρα ανθρωποκτονίας,

Εξήντα έξι (66) υποθέσεις περί ναρκωτικών,

Είκοσι έξι (26) υποθέσεις περί όπλων,

Μία (1) ληστεία,

Τριάντα εννέα (39) κλοπές – διαρρήξεις οικιών, καταστημάτων κ.ά.,

Τρεις (3) κλοπές οχημάτων,

Μία (1) υπόθεση παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού &

Οκτώ (8) υποθέσεις απατών (σημειώνεται ότι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας εξιχνιάστηκαν επιπλέον περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και άλλες περιοχές της χώρας, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω).

γ. Κατασχέθηκαν ενδεικτικά:

κάνναβη: – 427,73- γραμμάρια,

κοκαΐνη: -11,26- γραμμάρια,

ηρωίνη: – 11,94- γραμμάρια,

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη: – 1 – γραμμάριο,

ναρκωτικά δισκία: – 73 -,

δενδρύλλια κάνναβης: – 14 -,

ζυγαριές ακριβείας: -3-,

κυνηγετικά όπλα (συμπεριλαμβανομένων των παραδοθέντων): -24-,

πιστόλια κρότου – αερίου: – 2 -,

αεροβόλα: – 2 -,

βλήματα – οβίδες (ανευρεθέντα): – 2 -,

φυσίγγια: – 80 -,

μαχαίρια – σουγιάδες – ξιφολόγχες: -15- ,

σπρέι πιπεριού: – 2 -,

βεγγαλικά: – 1 -,

κινητά τηλέφωνα: – 6-,

χρηματικό ποσό: -185- ευρώ,

πλαστά χαρτονομίσματα: -5- ,

Ι.Χ.Ε.: – 1 -,

μοτοποδήλατα: – 1 -,

χαλκός σε κιλά: – 68 -,

ηχεία: –7-.

δ. Εγκληματικές οργανώσεις / ομάδες :

10-08-2025: Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στα Τρίκαλα, ως μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών, κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.

26-08-2025 Δ.Τ. & 26-08-2025 Ανακοίνωση: Συνελήφθη ημεδαπός στη Λάρισα, σε βάρος του οποίου και σε βάρος άγνωστων συνεργών του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, κλοπή, απόπειρα κλοπής και κλοπή τροχοφόρου.

ε. Υπενθυμίζονται, ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις του μήνα:

01-08-2025: Εξιχνιάστηκαν -6- περιπτώσεις κλοπής από οικίες στην Καρδίτσα, από τις οποίες -5- τετελεσμένες και -1- απόπειρα.

04-08-2025: Συνελήφθη ημεδαπός στη Λάρισα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από -465- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

05-08-2025 & 08-08-2025: Συνελήφθη αλλοδαπός σε περιοχή της Εύβοιας για έξι περιπτώσεις κλοπής από μίνι μάρκετ και περίπτερα στη Σκιάθο.

08-08-2025: Εξιχνιάστηκαν, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, -8- περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν στην Καρδίτσα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, μίας ημεδαπής γυναίκας, ενός αλλοδαπού άνδρα και άγνωστης, μέχρι στιγμής, γυναίκας.

09-08-2025: Εξιχνιάστηκαν, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -7- περιπτώσεις κλοπής που διαπράχθηκαν στην πόλη της Λάρισας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα.

18-08-2025: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων στη Λάρισα. Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατόπιν έρευνας στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- πιστόλια κρότου και -36- φυσίγγια κρότου.

21-08-2025: Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στα Τρίκαλα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στο πλαίσιο επιχείρησης «ελεγχόμενης παράδοσης» οι συλληφθέντες κατελήφθησαν να παραλαμβάνουν ταχυδρομικό δέμα, το οποίο περιείχε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κάνναβης, βάρους -105- γραμμαρίων.

24-08-2025: Συνελήφθησαν -3- άτομα στη Σκιάθο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν -540- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

26-08-2025: Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί σε περιοχή του νομού Λάρισας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

28-08-2025: Συνελήφθη ημεδαπός στα Τρίκαλα για κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη.

30-08-2025: Συνελήφθησαν -6- άτομα στη Λάρισα, εκ των οποίων οι -5- ανήλικοι, για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Επιπλέον, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, ανευρέθηκαν συνολικά -23- οχήματα.