Αν μπορούσαν τα μαλλιά μας να μιλήσουν τέλη Αυγούστου, το πιθανότερο είναι να έλεγαν «σώστε μας». Μετά από τον ήλιο, το θαλασσινό νερό, τα άπειρα messy buns, και (μην κρυβόμαστε) αρκετή αμέλεια, φτάνουμε στο τέλος του καλοκαιριού με μαλλιά που έχουν τη σύσταση… ψάθας. Ξηρά, θαμπά, άτονα και έτοιμα για κούρεμα. Ή και όχι;

Γιατί αλήθεια, ποιος έχει όρεξη για ραντεβού στο κομμωτήριο τον Σεπτέμβρη; Εμείς όχι πάντως και για αυτό έχουμε ένα plan B (ή μάλλον… hair plan). Με λίγη φροντίδα, λίγα tricks και 4 σωστά προϊόντα-ήρωες, μπορείς να αναστήσεις τα μαλλιά σου από το σπίτι και να κερδίσεις χρόνο, χρήμα και… πόντους ενυδάτωσης.

Όχι, δεν χρειάζεσαι 10 προϊόντα, 3 διαφορετικά έλαια και 45 βήματα. Χρειάζεσαι απλώς μια μικρή hair ρουτίνα με ουσία.

Κάναμε κι εμείς τις δοκιμές μας -και τις υπερβολές μας- και καταλήξαμε σε 4 απλά tips που όντως κάνουν δουλειά…

Μάσκα με πρόγραμμα

Όχι όποτε θυμηθείς, 2 φορές την εβδομάδα είναι το κλειδί.

Bye bye, σφιχτά λαστιχάκια

Πες όχι στο σπάσιμο. Προτίμησε scrunchies ή claw clips.

Λάδι κάθε μέρα

Λίγες σταγόνες στις άκρες και τα μήκη, ακόμα και σε στεγνά μαλλιά.

Κρύο νερό στο τέλος

Σφραγίζει την τρίχα, μειώνει το φριζάρισμα και δίνει λάμψη.

Γιατί ναι, η επιστροφή στην πόλη είναι δύσκολη, αλλά τα μαλλιά σου δεν χρειάζεται να το δείχνουν.

