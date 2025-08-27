Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στη Νεάπολη Βόλου, όταν ένας 18χρονος Ρομά, εμφανώς μεθυσμένος, αντέδρασε βίαια σε αστυνομικό έλεγχο για διατάραξη κοινής ησυχίας. Μαζί του βρισκόταν και ένας ανήλικος φίλος του, με τον οποίο είχαν στήσει πάρτι στη γειτονιά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, οι δύο νεαροί όχι μόνο αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία τους, αλλά εκτόξευσαν απειλές και χυδαίες ύβρεις προς τους ένστολους. Ο 18χρονος φέρεται να είπε χαρακτηριστικά:

«Αν βγείτε από το περιπολικό, θα σας σπάσουμε στο ξύλο. Έχουμε όπλα καλύτερα από τα δικά σας. Εδώ είμαστε 30 χρόνια και δεν μας πειράζει κανείς».

Η προκλητική τους στάση συνεχίστηκε, καθώς, όπως κατέθεσαν οι αστυνομικοί, ο νεαρός ομολόγησε με θράσος πως τα ηχεία που χρησιμοποιούσαν για τη μουσική ήταν κλεμμένα, προκαλώντας μάλιστα τους αστυνομικούς να βγουν από το όχημα για να τα πάρουν «αν τολμούν».

Μετά τη σύλληψή τους, τα επεισόδια δεν σταμάτησαν. Ο 18χρονος απείλησε ότι θα «βάλει» άτομα να σκοτώσουν τους αστυνομικούς, ενώ δεν δίστασε να δηλώσει πως θα καταστρέψει το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.

Ο ενήλικος οδηγήθηκε τελικά στη δικαιοσύνη, ενώ για τον ανήλικο συνεργό του ακολουθήθηκε ξεχωριστή διαδικασία από την Εισαγγελία Βόλου.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος επιχείρησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του λέγοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, αφού από νωρίς το απόγευμα βρισκόταν στο παζάρι του Αλμυρού και κατανάλωνε αλκοόλ. Εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη και υποστήριξε ότι είναι οικογενειάρχης με ένα μικρό παιδί.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις του. Τον έκρινε ένοχο για αντίσταση κατά της αρχής και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.