Συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 1 έως 7 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -1.048- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά -112- παραβάσεις, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας : διενεργήθηκαν -485- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – 62- παραβάσεις, και συγκεκριμένα – 27 – σε οδηγούς δικύκλων (εκ των οποίων -1- σε εργαζόμενο σε υπηρεσία διανομής), -34- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -1- σε επιβάτη δίκυκλου,

Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας : διενεργήθηκαν -268- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – 20- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -14- σε οδηγούς δικύκλων (εκ των οποίων -2- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), -3- σε οδηγούς οχημάτων ATV (γουρούνες), -2- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -1- σε επιβάτη δίκυκλου,

Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων : διενεργήθηκαν -150- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά – 17- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -12- σε οδηγούς δικύκλων, -3- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -2- σε επιβάτες δικύκλων &

Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν -145-έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά –13- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -6- σε οδηγούς δικύκλων, -5- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -2- σε επιβάτες δικύκλων.

Σημειώνεται ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι «ασπίδα» ζωής.