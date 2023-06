Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα καναδικό αεροσκάφος έρευνας εντόπισε «χτυπήματα» σε διαστήματα 30 λεπτών που προέρχονταν από την περιοχή όπου εξαφανίστηκε το υποβρύχιο Titan το οποίο έχει εγκλωβιστεί στο ναυάγιο του Τιτανικού. Δεν είναι σαφές πότε και πόσο κράτησε το χτύπημα.

Eσωτερικά σημειώματα που επικαλείται τόσο το Rolling Stone όσο και από το CNN – αναφέρουν: «Το P8 [θαλάσσιο σκάφος] ανέπτυξε ηχοσημαντήρες, οι οποίοι ανέφεραν μια επαφή σε μία θέση κοντά στη θέση κινδύνου. Το P8 άκουγε ήχους κρουσμάτων στην περιοχή κάθε 30 λεπτά.

Η αμερικανική ακτοφυλακή επιβεβαιώνει ότι υποβρύχια οχήματα επανατοποθετήθηκαν ως απάντηση στις αναφορές για χτυπήματα με στόχο να διερευνηθεί η προέλευση των θορύβων. Οι νέες αναζητήσεις απέδωσαν αρνητικά αποτελέσματα, αλλά συνεχίζονται.

Αισιόδοξος σχετικά με την αποστολή έρευνας και διάσωσης εμφανίστηκε νωρίτερα και ο Richard Garriott, πρόεδρος του Explorers Club, μία πολυεπιστημονική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, αφιερωμένη στην έρευνα πεδίου, την επιστημονική εξερεύνηση και τη διατήρηση των πόρων.

«Υπάρχει λόγος ελπίδας, με βάση τα δεδομένα από το πεδίο – καταλαβαίνουμε ότι πιθανά σημάδια ζωής έχουν εντοπιστεί στην τοποθεσία. Πιστεύουμε ότι [η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ] κάνει ό,τι είναι δυνατόν με όλους τους πόρους που διαθέτει» ανακοίνωσε.

Το διαθέσιμο οξυγόνο στο τουριστικό υποβρύχιο με τους πέντε επιβαίνοντες – το οποίο αγνοείται από την Κυριακή στον Βόρειο Ατλαντικό, κοντά στην περιοχή του ναυαγίου του Τιτανικού – επαρκεί για 30 ώρες ακόμα σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βοστόνη, ο υποπλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ τόνισε πως μέχρι στιγμής οι έρευνες της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν αποβεί άκαρπες.

Ο Τζέιμι Φρέντερικ δήλωσε πως η ακτοφυλακή άρχισε κατάδυση με τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV) στην τελευταία γνωστή θέση του υποβρυχίου. Το όχημα αυτό διαθέτει κάμερα. Στην έρευνα συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα ανέφερε ότι ήδη έχουν ερευνηθεί περί τα 76.000 τ.χλμ., δηλαδή έκταση πολύ μεγαλύτερη από την πολιτεία του Κονέκτικατ. Διαβεβαίωσε, βέβαια, ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Missing Titanic sub has 40 hours of oxygen left says US Coast Guard – BBC News

Να σημειωθεί, δε, πως ο αξιωματικός υπογράμμισε ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο το ότι το υποβρύχιο θα μπορούσε να σωθεί, ακόμα κι αν το έβρισκαν σήμερα. «Δεν ξέρω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση… Αυτό που θα σας πω είναι πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πραγματοποιήσουμε μια διάσωση», είπε.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών (IFERMER – Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) έστειλε στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού το πλοίο Atalante που μεταφέρει ρομποτικό βαθυσκάφος. Το ερευνητικό πλοίο Atalante αναμένεται να φθάσει στον προορισμό του γύρω στις 21:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) της Τετάρτης.

Το υποβρύχιο, που ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions, μετέφερε τουρίστες στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο είναι: ο 61χρονος Αμερικανός ιδρυτής της OceanGate Στόκτον Ρας, ο 77χρονος Γάλλος εξερευνητής Πολ-Ανρί Ναρζολέ (διευθυντής υποβρύχιων ερευνών στην εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για το ναυάγιο του Τιτανικού), ο 59χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας πώλησης ιδιωτικών τζετ Action Aviation), ο 48χρονος Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν.

«Παραπλανητικό» ανέφερε η επιστολή το μάρκετινγκ της OceanGate για το υποβρύχιοTitanδεδομένου ότι ισχυριζόταν ότι το σκάφος θα πληρούσε ή θα υπερέβαινε τα πρότυπα ασφαλείας ενός οργανισμού αξιολόγησης κινδύνων, γνωστού ως DNV.

Το 2018 υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου των υποβρύχιων σκαφών – κυριευμένα από ανησυχίες για την «πειραματική» όπως την έλεγαν την προσέγγιση της OceanGate – έγραψαν επιστολή θέλοντας να προειδοποιήσουν για πιθανά «καταστροφικά» προβλήματα που υπάρχουν με την ανάπτυξη του υποβρύχιου σκάφους αλλά και την προγραμματισμένη ξενάγηση – εξερεύνηση του στα συντρίμμια του Τιτανικού.

Η εν λόγω επιστολή, που ήρθε στην κατοχή των New York Times, φαίνεται πως είχε σταλεί στον CEO της OceanGate, Στόκτον Ρας, από την επιτροπή επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων της Marine Technology Society – ένας εμπορικός όμιλος 60 ετών που στοχεύει στην προώθηση της ωκεάνιας τεχνολογίας σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με αυτήν.