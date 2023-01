Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Νότια Αφρική και είναι τοποθετημένο πάνω στην ιστορική γέφυρα Selati, στον ποταμό Sabie και στο εκπληκτικό Εθνικό Πάρκο Kruger.

Με την ονομασία “The Train on the Bridge”, ένα τρένο πάνω σε γέφυρα έχει μεταμορφωθεί σε πολυτελές ξενοδοχείο με εξαιρετική θέα και πρωτότυπο design.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Νότια Αφρική και είναι τοποθετημένο πάνω στην ιστορική γέφυρα Selati, στον ποταμό Sabie και στο εκπληκτικό Εθνικό Πάρκο Kruger.

Διαθέτει 24 δωμάτια, όλα με θέα στο ποτάμι, ενώ η διακόσμησή τους ανατέθηκε σε ντόπιους καλλιτέχνες. Επιπλέον υπάρχει ξεχωριστή τραπεζαρία και πισίνα – επίσης στη γέφυρα. Στο ξενοδοχείο, εξαιτίας της ιδιαίτερης θέσης του, επιτρέπονται μόνο ταξιδιώτες ηλικίας 12 ετών και άνω, ενώ στο προσεχές μέλλον προετοιμάζεται οι δημιουργία μιας σειράς από σουίτες και στο Πάρκο.

Δείτε το βίντεο εδω: https://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/story/1390319/yperpolyteles-ksenodoxeio-mesa-se-treno-pano-se-gefyra

Το ξενοδοχείο αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία του εθνικού πάρκου, που ως ταξιδιωτικός προορισμός ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από σχεδόν 100 χρόνια, καθώς οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν εδώ στις αρχές της δεκαετίας του 1920.

Το θέρετρο βρίσκεται δίπλα στο Skukuza Camp, όπου ​​λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ρινόκεροι, ελέφαντες και αφρικανικοί βούβαλοι περιφέρονται ελεύθερα.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/story/1390319/yperpolyteles-ksenodoxeio-mesa-se-treno-pano-se-gefyra