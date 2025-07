Η καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζεται με ρυθμό, πάθος και ατμόσφαιρα που σε απογειώνει!

Το Σάββατο 12/07 και ώρα 21:00, η βεράντα του TERROIR Bar Restaurant γεμίζει ήχους & vibes με το συγκρότημα The Aladala Band live on stage! Μουσικές που σε παρασύρουν, cocktails που δροσίζουν, & ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

Η νύχτα απογειώνεται σε ρυθμό — The Aladala Band!

Για κρατήσεις & πληροφορίες: 24310 63955 ή απευθείας στο https://www.i-host.gr/reservations/new?restaurant=1483&channel=website : 24310 63955 ή απευθείας στο