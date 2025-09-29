Για το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ξημερώματα Σαββάτου (27/9) στην Φιλοθέη μίλησε η θεία του ηθοποιού στο Star.

«Περιστατικά τέτοια συμβαίνουν συχνά. Τώρα έτυχε να είναι ο Βασίλης και παραγίνεται το θέμα. Άνθρωπος είναι και αυτός, όπως είμαστε όλοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ευαίσθητο. Είναι κρίμα και ντροπή, γιατί κι αυτός έχει ένα παιδί», ανέφερε η θεία του Βασίλη Μπισμπίκη.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι, ενώ το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Το χρονικό

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/09) με το φορτηγάκι του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο και διέφυγε, ενώ ύστερα από καταγγελίες των πολιτών που υπέστησαν τις ζημιές, ξεκίνησε προανάκριση από την Τροχαία και από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο ηθοποιός ως ο υπεύθυνος πρόκλησης των ζημιών και ξεκίνησαν αναζητήσεις για την προσαγωγή του.

Στην οικία του δεν εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε όμως το όχημά του που ήταν εμφανώς τρακαρισμένο και μεταφέρθηκε στην Τροχαία, ενώ φαίνεται ενημερώθηκε ότι τον αναζητούσε η Τροχαία και εμφανίστηκε στο Τμήμα, συνελήφθη και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.