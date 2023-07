Το μεγαλύτερο διάστημα του καλοκαιριού θέλουμε να το περνάμε με το μαγιό μας. Αλλά αν είσαι ένας ακόμη μέσος εργαζόμενος άνθρωπος μάλλον στη ζωή σου -όπως και στη δική μας- συμβαίνει κατά κύριο λόγο το αντίθετο. Δηλαδή περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μας στο γραφείο και την πόλη και απολαμβάνουμε μόλις 10 με 15 μέρες άδειας σε δίπλα στη θάλασσα. Οπότε κάπως πρέπει να διατηρήσουμε τον εαυτό μας σε μια καλοκαιρινή stylish διάθεση, που θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε τις μέρες μας στην πόλη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άνεση.

Leia Sfez

Άνεση, διαχρονικό στυλ, στυλ και coolness. Say no more! Η απάντηση που ψάχνεις είναι το τζιν! Αλλά τζιν παντελόνι μέσα στον καύσωνα; Όχι τζιν παντελόνι, αλλά τζιν σορτσάκι. Όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι το τζιν παντελόνι δεν είναι η ιδανική λύση για τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε ένα κοντό σορτς μπορεί να το αντικαταστήσει μια χαρά. Φέτος, βλέπουμε το denim shorts να είναι το αγαπημένο item και , όπως η Hailey Bieber που δημιουργεί πολλά καθημερινά looks με denim shorts αλλά και jorts. Τα σορτσάκια αυτά δηλαδή που είναι λίγο πιο πάνω από το γόνατο και θυμίζουν ένα ρούχο που δανειστήκαμε από τη ντουλάπα του φίλου μας. So cool!

Elsa Hosk

Υπάρχει, ωστόσο, και μια μεγάλη μερίδα που θεωρεί το τζιν σορτς αρκετά απλό και το έχουν συνδυάσει στο μυαλό τους με τα looks της παραλίας. Είναι εξάλλου η πιο εύκολη λύση για το μπικίνι ή το ολόσωμο μαγιό σου. Αν ρίξεις όμως μια ματιά στο τελευταίο casual look της Hailey που συνδύασε ένα τζιν σορτς με strapless μαύρο top, καλτσάκια και μαύρα loafers, τότε θα δεις τα ότι το τζιν σορτσάκι σου είναι πιο elegant από όσο νομίζεις. Ή τουλάχιστον μπορεί να γίνει, αν ακολουθήσεις τα σωστά styling tips. Στο παρακάτω video θα βρεις πέντε τέλεια casual chic σύνολα με ένα κλασικό, διαχρονικό, blue denim σορτσάκι και κάποια tops αλλά και παπούτσια που έχεις ήδη στη ντουλάπα σου. Κράτα το δικό σου αγαπημένο.

Πέντε τρόποι να φορέσεις το τζιν σορτσάκι σου με ρούχα που έχεις ήδη στη ντουλάπα σου: