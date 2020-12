Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις.

Για πάρα πολύ κόσμο, το τσάι ginger αποτελεί αγαπημένη συνήθεια. Πόσο ασφαλές είναι όμως;

Αν και το ginger είναι γενικά ασφαλές, μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν ήπιες παρενέργειες αφού το καταναλώσουν όπως καούρα, διάρροια, αέρια και κοιλιακό άλγος. Βέβαια, οι ανεπιθύμητες αυτές παρενέργειες είναι πιθανό να εμφανιστούν όταν ένα άτομο καταναλώνει περισσότερα από 5 γραμμάρια ανά ημέρα.

Ας δούμε πιο αναλυτικά

Καούρα

Η καούρα εμφανίζεται λόγω της παλινδρόμησης οξέος που προκαλεί ένα αίσθημα καύσου στο κάτω μέρος του στήθους. Ωστόσο, σε άρθρο του US National Library of Medicine National Institutes of Health διαβάζουμε ότι η κατανάλωση 1g έως 1,5 g ξηρού gingerτην ημέρα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη θεραπεία της καούρας.

Πεπτικές συνέπειες

Το National Center for Complementary and Integrative Health σημειώνει ότι το ginger μπορεί να προκαλέσει:

Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο του US National Library of Medicine National Institutes of Health, το ginger μπορεί να αυξήσει την εκκένωση του στομάχου. Αυτό, με τη σειρά του βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοιλιακού πόνου. Σε άλλο άρθρο της ίδιας πηγής αναφέρεται ότι μπορεί να μειώσει την πίεση στον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, γεγονός που μπορεί να μειώσει τα αέρια και το φούσκωμα.

Αιμορραγία

Το ginger μπορεί να ενισχύσει την αιμορραγία. Αυτό συμβαίνει επειδή αναστέλλει τη θρομβοξάνη των αιμοπεταλίων. Πρόκειται για μια ουσία που παράγουν τα αιμοπετάλια και βοηθά στην πήξη του αίματος και τη συστολή των αιμοφόρων αγγείων.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι το gingerμπορεί να αλληλεπιδράσει με φάρμακα αραίωσης του αίματος, όπως η βαρφαρίνη, σύμφωνα με το National Center forComplementary and Integrative Health.

Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν να καταναλώνουν ginger πριν υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Όσοι έχουν διαταραχές αιμορραγίας θα πρέπει επίσης να μιλήσουν με έναν γιατρό πριν καταναλώσουν οποιαδήποτε μορφή ginger.

Οφέλη

Αν και το τσάι ginger μπορεί να προκαλέσει κάποιες παρενέργειες, έχει επίσης κάποια πιθανά οφέλη για την υγεία όπως:

Μειωμένη ναυτία και έμετος

Τα gingerols και shogaols, που είναι δραστικές ενώσεις στο ginger, μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση της ναυτίας και του εμέτου, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτά προκαλούνται από την εγκυμοσύνη ή τη χημειοθεραπεία.

Ανακούφιση από τον πόνο

Το ginger μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου και να έχει αντιφλεγμονώδη δράση, συμβάλλοντας και στη βελτίωση των πόνων ημικρανίας και της εμμήνου ρύσεως, καθώς και της οστεοαρθρίτιδας. Το ginger μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση του μυϊκού πόνου.

Απώλεια βάρους

Το ginger τσάι δύναται να βοηθήσει ένα άτομο να χάσει βάρος με:

Καλύτερο έλεγχο σακχάρου στο αίμα

Το τσάι ginger μπορεί επίσης να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 να επιτύχουν καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Βελτιωμένη υγεία της καρδιάς

Το τσάι ginger μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μερικές έρευνες του US National Library ofMedicine National Institutes of Health δείχνουν ότι η καθημερινή πρόσληψη ginger μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου χρόνιων καρδιακών παθήσεων με:

Το τσάι ginger είναι ασφαλές για κατανάλωση. Ωστόσο, οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφεύγουν να καταναλώνουν περισσότερα από 5 g ανά ημέρα. Επίσης, όσοι πάσχουν από χολόλιθο πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν ginger επειδή μπορεί να αυξήσει τη ροή της χολής.

Κατά την εγκυμοσύνη

Η χρήση ginger κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν αυξάνει την πιθανότητα:

Παρόλο που ενδέχεται να προκαλέσει πολλές παρενέργειες, μπορεί επίσης να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων, όπως:

Ωστόσο, οι γυναίκες σε ενδιαφέρουσα και τα άτομα με νόσο της χολόλιθου, διαβήτη ή υψηλή αρτηριακή πίεση πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους πριν καταναλώσουν ginger.

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2020/12/09/tsai-ginger-poies-oi-parenergeies-ston-organismo-mas/