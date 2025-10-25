Συνελήφθη, χθες (24-10-2025) το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, -1- ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, σε μορφή σκόνης, βάρους -0,5- γραμμαρίων και μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους -1,5- γραμμαρίων.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.

Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθησαν, χθες (24-10-2025) το βράδυ στην Καλαμπάκα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τρικάλων, -2- αλλοδαποί, από τους οποίους -1- άνδρας και -1- γυναίκα, διότι βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης σε φούντα, βάρους -7- γραμμαρίων, -1- σουγιάς και -1- γκλοπ.