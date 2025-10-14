Έχω κάνει πολλές φορές Μηλόπιτα, όταν ήμουνα μικρή από τις πρώτες συνταγές μου ήταν η ανάποδη αυτή με τα μήλα κάτω στο ταψί. Τριφτή δεν έτυχε να κάνω ποτέ, μάλλον δεν είχε έρθει ποτέ στα χέρια μου η συνταγή που ήθελα.

Τριφτή Μηλόπιτα της κ. Σίτσας μαμάς φίλου μου, πολύ παλιά συνταγή πάμε να την φτιάξουμε παρέα είναι πολύ εύκολη

Υλικά

5 κούπες αλεύρι Κούλα

3 αυγά

1 κ.γ κανέλα

2 κ.γ μπέικιν πάουντερ

1 ½ κούπα καλαμποκέλαιο

1 κούπα ζάχαρη

Γέμιση

6 μήλα κόκκινα και πράσινα

¾ κούπας ζάχαρη

1 κ.γ κανέλα

Εκτέλεση

Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, την κανέλα, την ζάχαρη και το μπέικιν, τα ανακατεύουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.

Χτυπάμε με ένα πιρούνι τα αυγά και προσθέτουμε το καλαμποκέλαιο, ανακατεύουμε και ρίχνουμε τα υγρά στο αλεύρι.

Ανακατεύουμε και έχουμε ένα μείγμα σαν βρεγμένη άμμο, το χωρίζουμε στα δύο και το βάζουμε στο ψυγείο.

Καθαρίζουμε τα μήλα και τα τρίβουμε στον χοντρό τρίφτη, προσθέτουμε την ζάχαρη και την κανέλα και συνεχίζουμε.

Λαδώνουμε ένα ταψί 25Χ35, βάζουμε λαδόκολλα και το μισό μείγμα κάτω, απλώνουμε με τα χέρια μας να πάει παντού από πάνω τα μήλα και τέλος το υπόλοιπο μείγμα.

Ψήνουμε την Μηλόπιτα στους 190 βαθμούς 45-50 λεπτά, πάντα ανάλογα τον φούρνο σας.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Ελπίδα Χαραλαμπίδου, τις συνταγές της οποίας μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα της https://elpidaslittlecorner.gr/