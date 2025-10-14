Συνελήφθη, χθες (3-10-2025) το πρωί σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, χθες το πρωί, από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε ο ανωτέρω σε ανενεργή επιχείρησήτου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-6- καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -1,25- έως -2,90- μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν,

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -73- γραμμαρίων,

-1- νάιλον σακούλα περιέχουσα κλώνους με κάνναβη και φύλλα κάνναβης, βάρους-510- γραμμαρίων &

-1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.