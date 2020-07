Είναι επίκαιρα και διαχρονικά.

Όταν κάνεις νέες αγορές καλό είναι να αναρωτιέσαι πάντα αν θα φοράς και σε ένα χρόνο την συγκεκριμένη τάση. “Θα μου αρέσει και το επόμενο καλοκαίρι;” Θα μπορώ να το φοράω ή θα θεωρείται ξεπερασμένο;” Yπάρχουν κάποια κομμάτια κλειδιά, που είναι πάντα διαχρονικά και επίκαιρα και δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, και όσες τάσεις κι αν συναντάμε, τα συγκεκριμένα prints καταφέρνουν να έχουν κυρίαρχη θέση. Ο λόγος για το gingham, το πουά και το ριγέ, που αποτελούν το top 3 των καλοκαιρινών μοτίβων.

Mπορείς να τα φορέσεις με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας ευφάνταστους συνδυασμούς. Ένα gingham είναι μια κλασσική στιλιστική επιλογή για της καθημερινές σου εμφανίσεις. Ένα ριγέ oversized πουκάμισο θα ολοκληρώσει το office look σου ενώ η πουά μίντι φούστα θα αποδειχθεί life saver piece, στις διακοπές σου.

3 καλοκαιρινά prints στα οποία αξίζει να επενδύσεις

Gingham

Get the look:

Θα το βρεις στο asos.com

Ριγέ

Get the look:

Ριγέ φόρεμα | Θα το βρεις στο zara.com

Πουά

Get the look:

Μίντι φούστα | Θα τη βρεις στο mango.com