Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Νέα Ιωνία Βόλου, με θύμα μια 48χρονη γυναίκα, μητέρα 3 παιδιών. Το δίκυκλο που οδηγούσε η 48χρονη Ε.Κ. συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, στις 4:40 τα ξημερώματα, στην οδό Κυρίλλου με Θράκης.

Η 48χρονη δεν φορούσε κράνος και χτύπησε στο κεφάλι, όταν μετά την σφοδρή σύγκρουση κατέληξε στο οδόστρωμα, ενώ ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Βόλου, αλλά ήταν ήδη αργά. Λίγη ώρα αργότερα μετέβη στο “Αχιλλοπούλειο” ο σύζυγός της Θ. Στ., ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, και ενημερώθηκε από τους γιατρούς για το τραγικό γεγονός.

Η σορός της 48χρονης θα μεταφερθεί αύριο Δευτέρα για νεκροψία – νεκροτομή και η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

ΠΗΓΗ: gegonota.news