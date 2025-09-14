Με τη μεγάλη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου το διήμερο του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στα Τρίκαλα, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Μύλου Ματσόπουλου με κεντρικό σύνθημα: «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!»

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια παρουσίασε τη μουσική παράσταση «Αλλά-ΖΩ», ένα εκρηκτικό πρόγραμμα με pop electronica ήχους, χωρίς να λείπουν οι ροκ και λαϊκές αναφορές που την χαρακτηρίζουν. «Είναι μια μουσική παράσταση για τις στιγμές που αλλάζουν τα πάντα, που μας μεταμορφώνουν, που με έκαναν να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου και να συνεχίζω να Ζω», σημείωσε η ίδια, αποθεωμένη από το κοινό.

Πολιτικές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις

Το Σάββατο προηγήθηκε το Μουσικό Αφιέρωμα «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης», με αγαπημένους μουσικούς της πόλης υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Παναγιώτη Μαγκλάρα και του Γρηγορίου Ευθύμη (Τζίμη).

Ακολούθησε η κεντρική πολιτική ομιλία του μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, κ. Μάκη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα της καθημερινότητας, το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου και τη στάση των κυβερνήσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Όποιο θέμα κι αν εξετάσουμε μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες προκύπτει το ίδιο μεγάλο πραγματικό πολιτικό δίλημμα: Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Η έναρξη του Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε την ομιλία του μέλους του ΓΠ Θεσσαλίας της ΚΝΕ, κ. Ηλία Σέγγη, αντιπολεμικό μουσικό αφιέρωμα από μαθητικό συγκρότημα με θέμα «Οι λαοί έχουν τη δύναμη στα χέρια τους», Stand up Comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο και συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί».

Πολύχρωμα Στέκια και δραστηριότητες

Στον χώρο του Φεστιβάλ λειτούργησαν:

Έκθεση με θέμα «Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος, η εμπλοκή της Ελλάδας και η πάλη για τη διέξοδο προς όφελος των λαών»

Στέκια για φοιτητές, μαθητές, νέους εργαζόμενους

Στέκι για την ισοτιμία και χειραφέτηση των γυναικών

Στέκι ενάντια στις εξαρτήσεις και όλα τα ναρκωτικά

Γωνιά των φίλων του «Κόκκι

νου Αερόστατου» και παιδότοπος