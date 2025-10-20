Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στη λαϊκή αγορά του Βόλου, όταν ένας 68χρονος άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στη λαϊκή για τα καθημερινά του ψώνια, όταν αισθάνθηκε έντονη δυσφορία και κατέρρευσε στο έδαφος. Περαστικοί και επαγγελματίες έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ειδοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ.

Λίγα λεπτά αργότερα ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, ενώ οι διασώστες κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης. Ο 68χρονος μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Παρά τις υπεράνθρωπες ενέργειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.