Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ολοκλήρωσε μία κουραστική μέρα, με μια ομιλία προς τους υποστηρικτές του στο Νιου Χαμσάϊρ που κράτησε περισσότερο από μία ώρα. Το πλήθος επευφημούσε ξέφρενα καθώς ο Τραμπ βγήκε στη σκηνή και φώναξε θερμά, υπερασπιζόμενος ορισμένες από τις τυπικές γραμμές της προεκλογικής του εκστρατείας.

Μεταξύ άλλων χλεύασε τους αντιπάλους του στις προκριματικές εκλογές, τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις και την πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, Νίκι Χέιλι. Στη συνέχεια διαφήμισε ένα τεστ γνωστικών δεξιοτήτων που έκανε ως πρόεδρος, την εκστρατεία της κυβέρνησής του κατά του Ισλαμικού Κράτους και μίλησε για άλλα άλλα γνωστά ζητήματα με τα οποία υποσχέθηκε οτι θα ασχοληθεί την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας του