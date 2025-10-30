Το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Τι κάνει έναν γάμο πραγματικά ευτυχισμένο που να αντέχει στον χρόνο; Παρόλο που αξίες όπως η ειλικρίνεια, ο σεβασμός και η επικοινωνία θεωρούνται θεμέλια κάθε επιτυχημένης σχέσης, οι επιστήμονες επισημαίνουν και κάποιες λιγότερο προφανείς πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν τη ρομαντική σύνδεση ανάμεσα στο ζευγάρι.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη απλές κινήσεις όπως ένα φιλί ή μια αγκαλιά δημοσίως – κοινώς οι δημόσιες εκδηλώσεις στοργής – φαίνεται να έχουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στη σχέση, συμβάλλοντας όχι μόνο στη συναισθηματική σύνδεση αλλά και στη γενική ευημερία των ζευγαριών.

Τι έδειξε η μελέτη

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας στο Κατοβίτσε της Πολωνίας μελέτησαν πάνω από 450 συμμετέχοντες οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις στοργής, καθώς και για τις αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε άλλα άτομα που εκδηλώνονται δημοσίως.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι ρομαντικές εκδηλώσεις στοργής – όπως το κράτημα χεριών, τα φιλιά ή οι αγκαλιές – τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο, συνδέονται με αυξημένη ικανοποίηση αλλά και μείωση του άγχους όπως και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Η μελέτη, η οποία περιελάμβανε άτομα από την Ινδονησία, το Νεπάλ και την Πολωνία, αποκάλυψε επίσης πολιτισμικές διαφορές στις στάσεις απέναντι στις δημόσιες εκδηλώσεις στοργής.

Γράφοντας στο περιοδικό Plos One, οι ερευνητές ανέφεραν: «Και στις τρεις χώρες παρατηρήθηκαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ των εκδηλώσεων στοργής και της ικανοποίησης από τη σχέση, τονίζοντας τη σημασία της στοργικής συμπεριφοράς στις ρομαντικές σχέσεις».

Αναφέρθηκαν επίσης σε προηγούμενες μελέτες που αποκάλυψαν βασικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο το φύλο επηρεάζει τις απόψεις των ατόμων σχετικά με τις δημόσιες εκδηλώσεις στοργής.

Όπως τόνισαν «οι γυναίκες τείνουν να εκδηλώνουν στοργή πιο συχνά από τους άνδρες» ενώ τα δύο φύλα διαφέρουν ως προς την εκδήλωση της στοργής με τους άνδρες να προτιμούν συχνά τα φιλιά και τις γυναίκες τις αγκαλιές.

Γάμος: Από το «ναι» μέχρι το «για πάντα»

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση ενός ευτυχισμένου γάμου φαίνεται να είναι η κοινή διαχείριση των οικονομικών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 230 ζευγάρια – είτε αρραβωνιασμένα είτε πρόσφατα παντρεμένα – για διάστημα δύο ετών, καθώς ξεκινούσαν τη συζυγική τους ζωή. Στην αρχή της μελέτης, όλοι οι συμμετέχοντες διατηρούσαν ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια, κάποια ζευγάρια κλήθηκαν να συνεχίσουν μεμονωμένα, άλλα να ανοίξουν κοινό λογαριασμό, ενώ μια τρίτη ομάδα είχε την ελευθερία να αποφασίσει μόνη της.

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε πως τα ζευγάρια που επέλεξαν ή υποχρεώθηκαν να ανοίξουν κοινό λογαριασμό ανέφεραν σημαντικά υψηλότερη ποιότητα στη σχέση τους δύο χρόνια αργότερα, συγκριτικά με εκείνα που διατήρησαν οικονομική αυτονομία.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η συγχώνευση των οικονομικών ενισχύει την αίσθηση συνεργασίας και κοινού σκοπού στο ζευγάρι, διευκολύνοντας τη διαφάνεια και την επικοινωνία. Παράλληλα, καλλιεργείται μια πιο «κοινοτική» αντίληψη για τον γάμο, στην οποία οι σύντροφοι φροντίζουν ενεργά ο ένας τις ανάγκες του άλλου.

Τα πέντε στάδια μιας σχέσης

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πέντε στάδια στον έρωτα: πεταλούδες, χτίσιμο, αφομοίωση, ειλικρίνεια και σταθερότητα.

Καθένα από αυτά τα στάδια επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την ψυχολογία και την υγεία μας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν το 2014 οι ερευνητές του eHarmony.

5 συμβουλές για έναν ευτυχισμένο γάμο, σύμφωνα με μία ειδικό

Πεταλούδες

Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από έντονο ενθουσιασμό και σεξουαλική έλξη. Τα συμπτώματα που παρατηρούνται από τα ζευγάρια περιλαμβάνουν απώλεια βάρους (30%) και μειωμένη παραγωγικότητα (39%).Βιολογικά, κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής φάσης, άνδρες και γυναίκες παράγουν αυξημένα επίπεδα των σεξουαλικών ορμονών τεστοστερόνης και οιστρογόνων, με αποτέλεσμα πάνω από το 56% να αναφέρουν αύξηση της σεξουαλικής επιθυμίας (libido).

Χτίσιμο

Καθώς η αρχική έλξη δίνει τη θέση της στην αμοιβαία γνωριμία, η «φάση του μήνα του μέλιτος» σταδιακά υποχωρεί και το ζευγάρι αρχίζει να χτίζει μια ουσιαστική σχέση. Η μελέτη του eHarmony εκτιμά ότι περίπου μόνο το 3% των Βρετανών που βρίσκονται σε σχέση βρίσκονται στο δεύτερο αυτό στάδιο. Το σώμα απελευθερώνει νευροχημικές ουσίες που ονομάζονται μονοαμίνες, οι οποίες αυξάνουν τον καρδιακό ρυθμό, προκαλούν εκρήξεις ευχαρίστησης. Αυτή η βιολογική αντίδραση δημιουργεί ένα συναίσθημα που περιγράφεται ως «χαρούμενο άγχος», με το άτομο να σκέφτεται σχεδόν αποκλειστικά τη νέα του σχέση. Το 44% των συμμετεχόντων ανέφερε έλλειψη ύπνου, ενώ το 29% ανέφερε ότι η προσοχή τους είχε μειωθεί.

Αφομοίωση

Αφού διαπιστωθεί αν ο άλλος είναι το «σωστό» πρόσωπο, το τρίτο στάδιο προκαλεί στο ζευγάρι το ερώτημα αν η σχέση συνολικά είναι η σωστή. Οι προβληματισμοί για το μέλλον της σχέσης και τα όρια μέσα σε αυτήν μπορούν να προκαλέσουν αύξηση στα επίπεδα άγχους, κάτι που ανέφερε το 27% των συμμετεχόντων.

Ειλικρίνεια

Το στάδιο της αφομοίωσης συνοδεύεται από το τέταρτο στάδιο, όπου οι σύντροφοι ανοίγονται και αποκαλύπτουν τον «αληθινό τους εαυτό». Αυτό το στάδιο σχετίζεται με τη διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι παύουν να παρουσιάζουν μόνο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, όπως συχνά γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πλήρης συναισθηματική έκθεση προκαλεί αμφιβολίες και αυξημένο αίσθημα ευαλωτότητας σε 15% των συμμετεχόντων.

Παντρεμένα ζευγάρια: Γιατί είναι σημαντική η «ετήσια γαμήλια συνάντηση»

Σταθερότητα

Εφόσον το ζευγάρι καταφέρει να ξεπεράσει τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα των πρώτων τεσσάρων σταδίων, το πέμπτο και τελευταίο στάδιο – η σταθερότητα – φέρνει μαζί του αυξημένα επίπεδα εμπιστοσύνης και οικειότητας. Το eHarmony διαπίστωσε ότι το 50% των ερωτηθέντων είχε φτάσει σε αυτό το στάδιο, ενώ το 23% ανέφερε ότι αισθανόταν περισσότερη ευτυχία ως αποτέλεσμα. Βιολογικά, η βαζοπρεσίνη – μια ισχυρή ορμόνη που απελευθερώνεται από άνδρες και γυναίκες κατά τη διάρκεια του οργασμού – ενισχύει τα συναισθήματα σύνδεσης.

Παράλληλα, η ωκυτοκίνη – γνωστή και ως «ορμόνη της αγκαλιάς», που απελευθερώνεται και κατά τον τοκετό – εμβαθύνει τα αισθήματα δεσίματος και εμπιστοσύνης.

