Οι μπλούζες με one shoulder είναι ένα statement κομμάτι που μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο απλό outfit. Επένδυσε σε μερικά κομμάτια που ταιριάζουν στο προσωπικό σου στυλ και παίξε με υφές, χρώματα και συνδυασμούς.

Μπορεί να αγαπάμε τα basic tops και πολλές φορές να τα προτιμάμε για νιώθουμε πιο safe αλλά η μόδα αγαπάει αυτές τις μικρές πινελιές που δίνουν λίγο παραπάνω χαρακτήρα και στυλ σε κάθε εμφάνιση.

Μία από τις πιο διαχρονικά κομψές και ταυτόχρονα μοντέρνες επιλογές είναι οι μπλούζες one shoulder – δηλαδή με έναν ώμο. Μπορεί να αντικαταστήσει ένα basic top γιατί είναι εύχρηστο και εύκολο να συνδυαστεί αλλά κερδίζει μερικούς extra πόντους με την ασυμμετρία τους να τραβάει αμέσως την προσοχή και να δίνει ένταση στο σύνολο. Αυτές οι μπλούζες είναι η ιδανική επιλογή για να κάνεις κάθε look να φαίνεται προσεγμένο και μελετημένο χωρίς να δείχνεις ότι προσπάθησες υπερβολικά στο styling.

@marthaeelman

Δεν σε πείσαμε ακόμα; Δες παρακάτω για επιπλέον λόγους να φορέσεις one shoulder top στην επόμενή σου έξοδο:

Αναδεικνύει το ντεκολτέ και τους ώμους με μια διακριτική αίσθηση και θηλυκότητα.

με μια διακριτική αίσθηση και θηλυκότητα. Η ασυμμετρία της μπλούζας με τον έναν ώμο «σπάει» την μονοτονία και είναι ιδανική για να δώσεις ενδιαφέρον ακόμα και σε basic σύνολα.

και είναι ιδανική για να δώσεις ενδιαφέρον ακόμα και σε basic σύνολα. Ταιριάζει σε όλες τις σιλουέτες, αρκεί να βρεις το σωστό κόψιμο και ύφασμα.

Μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ, με μικρές αλλαγές στα αξεσουάρ και στο κάτω μέρος του look.

Sandals season και τον Σεπτέμβρη: 4 παπούτσια που ταιριάζουν τέλεια με φούστες και φορέματα

10 one shoulder & ασύμμετρα tops

Style tips για ακόμα πιο μελετημένο look:

Πιάσε τα μαλλιά σου σε κότσο ή ponytail για να αναδείξεις καλύτερα τον έναν ακάλυπτο ώμο.

Προτίμησε εντυπωσιακά σκουλαρίκια ή ένα λεπτεπίλεπτο choker.

Μπορείς να παίξεις με layering – Αν φορέσεις τη μπλούζα με σακάκι ή πουκάμισο από πάνω, φρόντισε να φαίνεται η ασυμμετρία για να διατηρείται το στυλ.

Mind your style

Οι μπλούζες με one shoulder είναι ένα statement κομμάτι που μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο απλό outfit. Επένδυσε σε μερικά κομμάτια που ταιριάζουν στο προσωπικό σου στυλ και παίξε με υφές, χρώματα και συνδυασμούς. Το αποτέλεσμα θα είναι look που φαίνονται μελετημένα, κομψά και γεμάτα αυτοπεποίθηση.

@nikkkes

πηγή :https://www.queen.gr/moda/symvoules-modas/story/311072/10-bloyzes-one-shoulder-gia-na-fainontai-ola-sou-ta-look-meletimena