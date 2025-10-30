Οι έντυποι χάρτες που χρησιμοποιούσαν οι γονείς μας στις διακοπές ανήκουν πλέον στο παρελθόν, αφού οι εφαρμογές πλοήγησης στα κινητά έχουν γίνει ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να βρεις τον δρόμο σου. Σήμερα το Google Maps παραμένει η πιο δημοφιλής εφαρμογή πλοήγησης παγκοσμίως, ωστόσο ένας δυνατός ανταγωνιστής κερδίζει έδαφος: το Magic Earth.

Η εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη τόσο σε Android όσο και σε iOS συσκευές, προσφέρει ένα βασικό χαρακτηριστικό που λείπει από το Google Maps: ένα ενσωματωμένο ταχύμετρο που λειτουργεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται ενεργή πλοήγηση. Έτσι μπορεί να χρησιμεύσει ως δεύτερη γνώμη για το ταχύμετρο του αυτοκινήτου σου.

Και όλα αυτά με κόστος μόλις 0,99 δολάρια τον χρόνο, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο οικονομικές λύσεις στην αγορά.

Τι προσφέρει το+ Magic Earth

Offline χάρτες για χρήση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

για χρήση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Οδηγίες λωρίδας , που ενημερώνουν εγκαίρως σε ποια λωρίδα πρέπει να κινείσαι.

, που ενημερώνουν εγκαίρως σε ποια λωρίδα πρέπει να κινείσαι. Οπτικά σήματα οδικής σήμανσης , με ρεαλιστική απεικόνιση.

, με ρεαλιστική απεικόνιση. Αναφορές συμβάντων σε πραγματικό χρόνο για ατυχήματα, καθυστερήσεις ή κλεισίματα δρόμων.

σε πραγματικό χρόνο για ατυχήματα, καθυστερήσεις ή κλεισίματα δρόμων. Έμφαση στην ασφάλεια, αφού η εφαρμογή λειτουργεί και χωρίς συνεχή παρακολούθηση, σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες που βασίζονται σε βαρύ tracking.

Αν και το Google Maps διαθέτει speedometer, αυτό ενεργοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια ενεργής πλοήγησης, δηλαδή αφού ορίσεις προορισμό. Αντίθετα, το Magic Earth το εμφανίζει μόνιμα, προσφέροντας μια πιο πρακτική και ασφαλή εμπειρία.

Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το Magic Earth αναδεικνύεται ως μια δυνατή εναλλακτική του Google Maps, ιδανική για όσους θέλουν περισσότερη αυτονομία και χαμηλό κόστος χρήσης.