Kατέθεσα σήμερα 30/10/25 την υποψηφιότητα μου για το αξίωμα του Προέδρου ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων και δηλώνω τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια πορευτήκαμε μαζί, με πίστη στις αξίες της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και αγάπη στον τόπο μας. Δώσαμε μάχες, πετύχαμε στόχους ενώσαμε τη βάση της παράταξης και αποδείξαμε ότι όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Ήμασταν μια οργάνωση ανοιχτή στην κοινωνία , με δράσεις, εκδηλώσεις και ουσιαστική παρουσία δίπλα στους πολίτες. Ήμασταν παρόντες σε κάθε μεγάλο αγώνα, με πίστη στις αρχές του φιλελευθερισμού και στην πορεία προόδου που χαράζει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Από απλός στρατιώτης της παράταξης μέχρι τη θέση του Προέδρου της ΔΕΕΠ , υπηρέτησα με αφοσίωση και ήθος τη μεγάλη φιλελεύθερη οικογένεια της ΝΔ.

Σήμερα με την ίδια αποφασιστικότητα , ζητώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας, για να συνεχίσουμε μαζί τον δρόμο της ενότητας, της προόδου και της ανάπτυξης.

Μαζί συνεχίζουμε .Για την ΝΔ. Για την Ελλάδα που μας αξίζει.

Γιάννης Α. Κουτσονάσιος

Πρόεδρος ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων και εκ νέου υποψήφιος