Θέλετε να κρατήσετε το βάρος σας σταθερό; Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, υπάρχει ένα απλό κόλπο που πρέπει να δοκιμάσετε πριν από το φαγητό και μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Δοκιμάστε το και θα νιώσετε μεγαλύτερο κορεσμό, λιγότερες επιθυμίες για επιπλέον μερίδες και πιο εύκολο έλεγχο στο βάρος σας.

Πώς η μυρωδιά μπορεί να μειώσει την όρεξη; Τι έδειξε νέα μελέτη

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε μέσα από μελέτες πως οι μυρωδιές των φαγητών δεν επηρεάζουν μόνο την όρεξή μας αλλά «μιλούν» και στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας περιοχές που σχετίζονται με την απόλαυση και την ανταμοιβή. Όταν οι συμμετέχοντες μύριζαν τροφές όπως μπανάνα ή σοκολάτα, οι επιστήμονες παρατήρησαν αυξημένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γεύση και την επιθυμία για φαγητό, ακόμα και αν δεν υπήρχε πείνα. Δηλαδή, μόνο και μόνο η μυρωδιά ήταν αρκετή για να “ξυπνήσει” τον εγκέφαλο και να δημιουργήσει όρεξη.

Αυτό δείχνει ότι οι μυρωδιές μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα είδος «προειδοποίησης» για τον εγκέφαλο, ετοιμάζοντάς τον για κατανάλωση φαγητού. Η αντίδραση είναι πιο έντονη όταν το άτομο είναι νηστικό, κάτι που σημαίνει ότι η πείνα κάνει τον εγκέφαλο πιο δεκτικό στις μυρωδιές. Έτσι, η όσφρηση παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς παίρνουμε αποφάσεις για το φαγητό, όχι μόνο επειδή κάτι μυρίζει ωραία, αλλά επειδή ο εγκέφαλος ερμηνεύει τη μυρωδιά ως σήμα ότι υπάρχει διαθέσιμο φαγητό που αξίζει να καταναλώσουμε.

Τώρα, οι επιστήμονες έρχονται να ανατρέψουν αυτή τη βασική σύνδεση, λέγοντας ότι το να μυρίζετε το φαγητό σας πριν το καταναλώσετε μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του βάρους σας σε χαμηλά επίπεδα.

Οι ειδικοί, μάλιστα, διαπίστωσαν ότι η όσφρηση ενός γεύματος πριν την κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα κορεσμού που ενδεχομένως αποτρέπει την υπερφαγία.

Το εύρημα αυτό προέρχεται από Γερμανούς ερευνητές που μελέτησαν εγκεφαλικές σαρώσεις ποντικιών καθώς αυτά αντιδρούσαν στις οσμές φαγητού.

Κατάφεραν να εντοπίσουν μια συγκεκριμένη ομάδα νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο που έχουν άμεση σύνδεση με τη μύτη.

Τα ποντίκια έτρωγαν λιγότερο όταν αυτά τα κύτταρα ενεργοποιούνταν πριν από το φαγητό, αλλά μόνο όταν εκτίθεντο σε μυρωδιές φαγητού και όχι σε άλλες οσμές.

Οι συγγραφείς της μελέτης δήλωσαν ότι δεν είναι ακόμη γνωστό αν η ίδια διαδικασία όσφρησης για την καταστολή της όρεξης θα μπορούσε να λειτουργήσει και στους ανθρώπους.

Ωστόσο, επεσήμαναν ότι οι εγκέφαλοί μας περιέχουν την ίδια ομάδα νευρικών κυττάρων που ευθύνονται για την αντίδραση, όπως και στα ποντίκια της μελέτης, κάτι που υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα.

Το κόλπο αφορά τη διατήρηση του βάρους και όχι την απώλεια

Αλλά δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό ως «κόλπο» απώλειας βάρους για άτομα που είναι ήδη υπέρβαρα, καθώς οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι τα παχύσαρκα ποντίκια δεν είχαν την ίδια εγκεφαλική αντίδραση όταν μύριζαν φαγητό.

Αυτό θεωρείται ότι συμβαίνει επειδή η παχυσαρκία επηρεάζει την αίσθηση της όσφρησης, μια διαδικασία που έχει ήδη παρατηρηθεί και στους ανθρώπους, όπως εξηγούν οι συγγραφείς.

Η Sophie Steculorum, συγγραφέας της μελέτης και ειδικός στη νευροεπιστήμη, δήλωσε:

«Η μελέτη μας δείχνει πόσο πολύ οι διατροφικές μας συνήθειες στην καθημερινότητα επηρεάζονται από τη μυρωδιά του φαγητού. Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν πόσο κρίσιμο είναι να λαμβάνεται υπόψη η αίσθηση της όσφρησης στη ρύθμιση της όρεξης και στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας».

»Αφού ανακαλύψαμε ότι το μονοπάτι μειώνει την όρεξη μόνο σε αδύνατα ποντίκια και όχι σε παχύσαρκα, η μελέτη μας ανοίγει έναν νέο δρόμο για την πρόληψη της υπερφαγίας στην παχυσαρκία».

Με λίγα λόγια, η όσφρηση ίσως είναι το νέο «κλειδί» για τον έλεγχο της όρεξης, όχι μέσω περιορισμών ή στερήσεων, αλλά μέσα από μια πιο συνειδητή προσέγγιση στο φαγητό. Αν και η επιστήμη βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα ως προς την κατανόηση αυτής της σύνδεσης στους ανθρώπους, το απλό αυτό «κόλπο» να μυρίζουμε το φαγητό μας πριν το φάμε μπορεί να είναι ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα προς τη διατήρηση ενός σταθερού βάρους. Ίσως, τελικά, να αξίζει να… πάρουμε μια βαθιά ανάσα πριν το επόμενο γεύμα μας.

ΠΗΓΗ: www.oloygeia.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/to-kolpo-gia-na-min-parete-kila-prepei-na-to-kanete-prin-to-fagito/