Όταν μιλάμε για το μακιγιάζ των Χριστουγέννων, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι το κόκκινο κραγιόν… Τι, όχι; Το κόκκινο κραγιόν είναι η τελική πινελιά που ολοκληρώνει τα festive looks των γιορτών. Είναι το must have προϊόν που βρίσκεται σε κάθε γυναικεία τσάντα. Θα το χαρακτηρίζαμε σαν ένα μαγικό ραβδί, καθώς με μία μόνο κίνηση φωτίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και κάνει τα χείλη να φαίνονται ακαταμάχητα.

Το κόκκινο κραγιόν είναι all time classic! Μπορεί να φορεθεί με τα πάντα και σε οποιαδήποτε περίσταση. Τα κόκκινα χείλη αναδεικνύουν τη δύναμη που κρύβει η κάθε γυναίκα μέσα της, ενώ συνδέονται με το πάθος και τον έρωτα. Το κόκκινο κραγιόν μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μακιγιάζ. Ακόμα και χωρίς ίχνος makeup, τα κόκκινα χείλη μπορούν να δημιουργήσουν μία super chic εμφάνιση.

Αν υπάρχει ένα χρώμα το οποίο μπορεί να χαρίσει το extra touch στο μακιγιάζ των Χριστουγέννων, αυτό είναι αναμφισβήτητα το κόκκινο. Δημιούργησε ένα cat eye look, χάρισε ένα απαλό ροζ χρώμα στα ζυγωματικά κα τελειοποίησε με το classic red κραγιόν. Το classic red, ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας, είτε είσαι ξανθιά είτε μελαχρινή. Γι’ αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το δοκιμάσεις!

Extra tip: Για ένα glam αποτέλεσμα μπορείς να προσθέσεις λίγη χρυσόσκονη σε χρυσή ή silver απόχρωση στο εσωτερικό των χειλιών και αμέσως θα έχεις δημιουργήσει ένα εκτυφλωτικό αποτέλεσμα.

Στην παρακάτω gallery θα βρεις μερικά από τα καλύτερα κόκκινα κραγιόν που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ματ, glossy, κρεμώδεις και απαλές υφές θα σου χαρίσουν ένα σταθερό αποτέλεσμα το οποίο θα μείνει αναλλοίωτο από τοι πρωί έως στο βράδυ. Επιπλέον, είναι μία ωραία επιλογή αν θες να κάνεις δώρο στη μητέρα σου ή στην αγαπημένη σου φίλη. Εμείς στο beauty department του queen λατρεύουμε να τα δοκιμάζουμε ξανά και ξανά. Ρίξε μια ματιά…

Shopping time: