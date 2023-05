Τίνα Τέρνερ : «You are Simply the Best»: με λουλούδια, κεριά και σημειώματα ο κόσμος τιμά στο Χόλιγουντ και την κατοικία της κοντά στην Ζυρίχη τη βασίλισσα του ροκ εν ρολ που πέθανε στα 83 της χρόνια στην Ελβετία.

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και ένα σημείωμα ήταν στερεωμένο το πρωί στην πύλη της ελβετικής κατοικίας όπου πέθανε Τίνα Τέρνερ: «Πιστεύω ότι είναι ΟΚ που ήρθα νωρίς σήμερα. Ευχαριστώ και αντίο Τίνα. You’re Simply the Best»

«Γιατί είναι η βασίλισσα, η βασίλισσα όλων των γυναικών, την αγαπώ την Τίνα», έλεγε συγκινημένος μπροστά στην ελβετική της κατοικία όπου και πέθανε ένας 48χρονος σλοβένος φαν, όταν το πλήθος έκανε ουρά όλη την νύκτα για να αποθέσει κάτι στην μνήμη της.

Η Τίνα Τέρνερ εγκαταστάθηκε στην Ελβετία το 1995 μαζί με τον σύντροφό της, τον Γερμανό Ερβιν Μπαχ. Το 2013, τρεις μήνες μετά τον γάμο τους και αφού πήρε την ελβετική υπηκοότητα, απαρνήθηκε την αμερικανική υπηκοότητα.

Η εκρηκτική γυναίκα, που έβαζε φωτιά στην σκηνή και στα πλήθη σε ολόκληρο τον κόσμο με την μοναδική φωνή και την φλογερή σκηνική παρουσία που έλεγε ότι φοβάται να γεράσει, δήλωνε τον Απρίλιο στον Guardian ότι ήλπιζε πως θα την θυμούνται ως «τη βασίλισσα του rock’n roll». Και κέρδισε και αυτό το στοίχημα, αν δει κανείς σήμερα τις αναφορές στο όνομά της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για την απώλεια της «θρυλικής βασίλισσας του ροκ», μίλησε ο μπασκετμπολίστας Μάτζικ Τζόνσον, ενώ ο Μικ Τζάγκερ χαιρέτισε μία καλλιτέχνη «τόσο ταλαντούχα», αλλά και «θερμή, αστεία και γενναιόδωρη». Ο Ρόνι Γουντ μίλησε για την απώλεια «της βασίλισσας του ροκ και της soul».

Tina Turner – Private Dancer (Official Music Video)

Tina Turner – Private Dancer (Official Music Video)

«Οι λέξεις “θρυλική”, “είδωλο”, “ντίβα” και “σουπερστάρ” χρησιμοποιούνται συχνά λανθασμένα, ωστόσο η Τίνα Τέρνερ τις ενσαρκώνει όλες και τόσες άλλες», δήλωσε η Μαράια Κάρεϊ.

Η Γκλόρια Γκέινορ υπενθύμισε ότι η Τίνα Τέρνερ «άνοιξε τον δρόμο σε τόσες γυναίκες του ροκ, μαύρες ή λευκές».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε «την μοναδική γυναίκα που κέρδισε στις κατηγορίες ποπ, ροκ και RnB» στα Βραβεία Grammy, «απόδειξη της δεξιοτεχνίας, της δημιουργικότητάς της και της τεράστιας δημοφιλίας της» σε διαφορετικά κοινά.

«Με τον θάνατο της Τίνα Τέρνερ, ο κόσμος έχασε ένα είδωλο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Αλέν Μπερσέ.