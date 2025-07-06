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Τι βρήκε Θεσσαλός καταναλωτής σε τρόφιμα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και ποια ανησυχητική απάντηση πήρε…

Ιούλ 6, 2025
in Θεσσαλία
Τι βρήκε Θεσσαλός καταναλωτής σε τρόφιμα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και ποια ανησυχητική απάντηση πήρε…
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Σοβαρή καταγγελία καταναλωτή έγινε στο cibum, αποκαλύπτοντας ένα ανησυχητικό περιστατικό που αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, αλλά και στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών από τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Σκουλήκια και κάμπιες σε φακές γνωστής ελληνικής μάρκας – «Οι προνύμφες έγιναν πεταλούδες πριν προλάβουμε να τις επιστρέψουμε»

Όπως καταγγέλλει ο πολίτης: «Πριν από λίγες ημέρες αγοράσαμε, μεταξύ άλλων προϊόντων, κόκκινες φακές μεγάλης ελληνικής εταιρείας από υποκατάστημα της Λάρισας, μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Όταν τις ανοίξαμε στο σπίτι, διαπιστώσαμε ότι ήταν γεμάτες ζωύφια. Οι φακές είχαν ημερομηνία λήξης το 2026 και στο σπίτι μας τηρούνται σωστές συνθήκες συντήρησης. Πέρα από τις κάμπιες στο εξωτερικό της συσκευασίας που φαίνονται στην εικόνα, υπήρχαν και μικρά άσπρα σκουληκάκια μέσα στο προϊόν».

 

Οι φακές είχαν ημερομηνία λήξης το 2026

Αυτό που σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι η εξέλιξη του περιστατικού, καθώς – όπως αναφέρεται – οι προνύμφες που υπήρχαν στο εσωτερικό της συσκευασίας, μετατράπηκαν σε πεταλούδες με την πάροδο των ημερών, μέχρι να γίνει η επιστροφή στο κατάστημα. «Περνώντας οι μέρες, και μέχρι να τις επιστρέψουμε στο κατάστημα αγοράς, είχαμε εξέλιξη των προνυμφών σε πεταλούδες! Επισκεφτήκαμε σήμερα το κατάστημα από το οποίο είχαμε αγοράσει τις φακές και η υπεύθυνη μας αντικατέστησε το προϊόν άμεσα».

«… οι προνύμφες που υπήρχαν στο εσωτερικό της συσκευασίας, μετατράπηκαν σε πεταλούδες με την πάροδο των ημερών»

Το ανησυχητικό, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ύπαρξη παρασίτων στο τρόφιμο, αλλά και η αντίδραση της αλυσίδας και των προμηθευτών. Όπως καταγγέλλεται, η υπεύθυνη του καταστήματος παραδέχτηκε πως τέτοια περιστατικά είναι συχνά, ειδικά όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία: «Μας παραδέχτηκε ότι γενικά, όταν ζεσταίνει ο καιρός, αντιμετωπίζουν πολλά τέτοια φαινόμενα, σε διάφορα προϊόντα. Συμπλήρωσε ότι η εταιρεία τους έρχεται σε επικοινωνία με τις εταιρείες των ελαττωματικών αυτών προϊόντων, με την απάντησή τους να είναι “εμάς οι αποθήκες μας είναι καθαρές” και άρα το μπαλάκι των ευθυνών πετάγεται αλλού».

Η κατάληξη της καταγγελίας είναι χαρακτηριστική της απογοήτευσης αλλά και της ανησυχίας του πολίτη: «Προσωπικά, αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε μια τέτοια προβληματική κατάσταση, χωρίς να αναζητούνται οι απαραίτητες λύσεις, από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα; Δεν τίθεται θέμα υγείας και υγιεινής για την κοινωνία;»

Ερωτήματα προς τις αρμόδιες αρχές

Το περιστατικό αυτό γεννά σοβαρά ερωτήματα:

Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων που πωλούνται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ;
Ποιος είναι τελικά υπεύθυνος όταν εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα;
Υπάρχει επαρκής έλεγχος στις αποθήκες των προμηθευτών αλλά και των καταστημάτων;
Τι προβλέπεται σε επίπεδο αποζημίωσης και κυρώσεων;
Και, κυρίως, πώς προστατεύεται ο καταναλωτής;

Η ανάγκη για διαφάνεια, σωστή ιχνηλάτηση και αυστηρό έλεγχο στην αλυσίδα τροφίμων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση δημόσιας υγείας.

*Το cibum δημοσιεύει στο παρόν άρθρο την καταγγελία καταναλωτή “ως έχει” χωρίς εγγυήσεις πληρότητας, ακρίβειας, χρησιμότητας ή επικαιρότητας και παρότι έχει διερευνήσει στο δυνατό την αλήθεια της καταγγελίας δεν μπορεί να εγγυηθεί την αλήθεια της περιγραφής των γεγονότων και των φωτογραφιών που την συνοδεύουν και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή σκοπιμότητα στο περιεχόμενό της.

ΠΗΓΗ: cibum.gr

 

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Goodys

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