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“Βούλιαξε” ο Αγιόκαμπος με κολυμβητές απ’ όλη την Θεσσαλία! (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Ιούλ 6, 2025
in Θεσσαλία
“Βούλιαξε” ο Αγιόκαμπος με κολυμβητές απ’ όλη την Θεσσαλία! (ΕΙΚΟΝΕΣ)
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Τις υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη της Λάρισας θέλησαν να αποφύγουν χιλιάδες Λαρισαίοι που πήραν τον δρόμο προς τα παράλια του νομού από νωρίς σήμερα το πρωί της Κυριακής.

 

 

 

Οι ουρές των αυτοκινήτων που έχουν σχηματιστεί ακόμη και αυτή την ώρα στον δρόμο προς Αγιόκαμπο είναι μεγάλες και χρειάζεται οι οδηγοί να επιστρατεύσουν τα αποθέματα της υπομονής τους.

Ίδια εικόνα και στις παραλίες του Αγιοκάμπου, της Βελίκας και της Σωτηρίτσας, με τους λουόμενους να χαίρονται την δροσερή και καθαρή θάλασσα της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες:

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr
Goodys

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